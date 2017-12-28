Взбешенный народ предложил содрать с Бузовой кожу

Ольга Бузова снова попала под град критики. На сей раз зрителям не понравилось ее пальто с натуральным мехом.

Ольга Бузова не только записывает песни, снимается для различных телепроектов, но и регулярно обновляет свою страничку в Instagram. Причем много времени поющая ведущая уделяет рекламе. Так, Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в пальто с натуральным мехом.

Комментаторы немедленно отреагировали на публикацию. Причем их гнев вызвало не то обстоятельство, что Ольга что-то рекламирует у себя в профиле, а меховая отделка наряда. Некоторые пользователи пришли в бешенство.

"Давайте сдерем с Бузовой кожу! Неужели ей не жалко несчастных животных??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну", "Шубка твоя из зверски замученных, убитых животных..", "Хотелось бы, чтобы это была шубка ненатуральная", "Оля, возьмись за ум!!! Тебе уже 30☹️☹️☹️", "ОЛЯ! ты носишь на себе убитых животных! они были живыми.. с живых шкуру сдирали((((", – высказались подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 27, 2017 at 6:21 PST

Ранее актер Леонид Ярмольник накинулся на Ольгу Бузову, обвинив в том, что она сделала телевидение "отхожим местом". "Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл… Для меня это неинтересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу", – заявил актер в недавнем интервью.

"В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу", – поставил он неутешительный диагноз телевидению.