Новый Тарасов оправдался за предательство Бузовой

Участник "Дома-2" Роман Гриценко впервые рассказал о своих отношениях с ведущей проекта Ольгой Бузовой. Молодой человек тщетно пытается извиниться перед знаменитостью.

Юноша признался, что испытывает к начинающей певице искренние чувства. При этом Гриценко не скрывает, что допустил серьезную ошибку: "Подумал, что с Олиной стороны нет никакой симпатии, и шансов нет, и пришла новая девочка, я и думаю: "Наверное, вот он момент, когда стоит попытаться потихоньку Олю забывать, потому что если шансов нет, то зачем".

"В этот момент я понял, что, оказывается, шанс был, но я его профукал. Я несколько дней ходил, не мог разговаривать. В итоге понял, что даже если я свой шанс упустил, то все равно буду жить по-честному: если мне искренне сильно нравится Оля, я буду говорить об этом и буду пытаться что-то делать. И строить отношения с девочками, которые мне не нужны, я не буду", – рассказал Гриценко журналу Super.

"Сейчас я в таком положении нахожусь… Я понимаю, что когда я сейчас говорю о своем отношении к ней, то ее это только напрягает. Если ее как-то это и трогает, то только в негативном ключе. Я даже не знаю, наверное, лучше подождать. Каждая наша с ней встреча заканчивается слезами", – признается Гриценко.

Коснулся Роман в своем разговоре и бывшего мужа Ольги – футболиста Дмитрия Тарасова. Нельзя не заметить сходства в отношениях между Бузовой и этими двумя мужчинами: оба сначала заставляли девушку улыбаться, но через какое-то время в обоих случаях дело закончилось слезами.

Напомним, ранее Dni.Ru рассказывали, что на последней встрече с Романом Ольга опять не смогла совладать с эмоциями. У начинающей певицы случился настоящий срыв на лобном месте. Уже не раз доводивший девушку до слез Роман Гриценко смог сделать это еще раз. Он попытался загладить вину перед Ольгой и подарил ей огромный букет белых роз. Этим поступком он окончательно выбил ведущую из колеи и спровоцировал гнев поклонников девушки. Они назвали молодого человека подлецом.