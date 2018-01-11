Беременная Рапунцель из "Дома-2" нуждается в медицинской помощи

Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель уходит с проекта. Девушка решила взять декретный отпуск.

К такому шагу беременную подтолкнуло исключение ее и мужа из конкурса "Свадьбы на миллион" – руководство телестройки согласно оплатить одной паре участников роскошное бракосочетание. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова решила, что Рапунцель и будущий отец ее ребенка Дмитриенко не могут претендовать на приз. После этого беременная девушка отправилась на прием к врачу.

На осмотре Ольга решила, что уйдет в декрет. Если же организаторы проекта откажутся отпустить ее, то она готова навсегда расстаться с лобным местом и поляной: здоровье ребенка и свое важнее. Дмитрий Дмитриенко поддержал решение будущей мамы: мужчине не терпится стать отцом, сообщает OAnews.

Не все поклонники поверили словам звезды. По мнению многих, уход Рапунцель является частью постановки, которую хорошо продумали руководители проекта. Некоторые фанаты вообще называют беременность актрисы из Владивостока ложной. Якобы девушка симулирует интересное положение ради саморекламы и завоевания дешевой популярности. Согласно версии таких конспирологов, девушка ушла в декрет, чтобы инсценировать несчастный случай и прерывание беременности, – на проекте, под бдительным присмотром камер, это сделать почти невозможно.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Дек 31, 2017 at 11:27 PST

Напомним, Dni.Ru подробно освещали любовные перипетии Ольги и ее мужа Дмитрия. Пара, казалось, распалась после того, как мужчина поднял на беременную девушку руку, однако та простила его. "Мне так сложно признаться даже самой себе… Но не могу жить без Димы. Он рядом, и я счастлива", – поведала Рапунцель.

Девушка рассказала, что Дмитриенко сам захотел вернуться в семью. По словам Ольги, Дмитрий трогательно ухаживает за ней и беспокоится о здоровье будущей дочери. "Носить ребенка под сердцем – настоящее женское счастье. И зачем лишать его такого драгоценного подарка судьбы, как стать родителями? Представляете, когда любимый дотрагивается до животика, доченька реагирует, начинает бить ножкой или ручкой. Тогда подумала, как сильно мечтаю, чтобы нас было трое, и хочу бесконечно ощущать его любовь и заботу", – призналась Ольга.