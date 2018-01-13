Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом

Иван Краско рассказал о ситуации, которая сложилась в его семье. По словам артиста, слухи о любовнике его жены – лишь пиар.

"Это все они, телеканалы. Им больше нечем заняться. А мне такой пиар не нужен", – заявил Краско.

По словам артиста, на ток-шоу о семейных скандалах можно заработать. "Драматическим актерам мало платят, а у меня Ванька, Федька, 15 и 13 лет. Их кормить надо, обувать, одевать", – признался Краско, отметив при этом, что в отношениях с женой у них "все отлично".

Ранее жена артиста Наталья стала героем очередного выпуска передачи "На самом деле" на Первом канале. Также в студию шоу пришел молодой человек Александр, называющий себя ее любовником. Певец утверждал, что между ним и женой знаменитого артиста бурный роман, который разгорелся еще летом. Однако проверка на полиграфе показала, что мужчина лжет, а Наталья верна своему мужу.

Сама девушка также говорила, что история с любовником – способ заработать. В беседе с журналистами Наталья Краско объяснила, что разговоры об измене супругу с неким мужчиной по имени Александр были пиар-ходом, за который она рассчитывала получить крупное вознаграждение. "Ничего плохого в этом я не вижу. Хочешь жить – умей вертеться", – цитирует Наталью Пятый канал.