Хитрую Шурыгину прищучили в студии с Семеновым

Эксклюзив Интервью Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан Семенов и Шурыгина всех обманули Дом-2

Выбор читателей

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Близких Табакова лишили надежды
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
партнеры
Понедельник 15 января
Лента новостей
00:01
Виктор Анпилов умер после инсульта
23:06
Банк "Возрождение" профинансировал самый крупный банный комплекс Подмосковья
21:54
Безумные регионы: пациент психдиспансера напал на фермера
21:32
К чему снится мужчина
21:05
Девушка порезала пятую точку в московском метро
20:46
В КПРФ не различают Родченкова и Грудинина
20:38
Чернокожая путана обула безработного москвича на 50 миллионов
19:48
Бывшую девушку Ди Каприо признали слишком толстой
19:20
Пропавший без вести воронежец сбежал из цыганского рабства
19:18
В Москве водитель прокатил на капоте полицейского (видео)
18:47
Россиянам в платежках ЖКХ нарисуют новый налог
18:29
В Москве неизвестный с граблями набросился на охрану супермаркета
18:04
Напавшие на пермскую школу подростки пообещали зарезать друг друга
17:58
Здание МГУ эвакуировали из-за пожара
17:49
Оплеванная Собчак пробила дно
17:43
Что убивает женщин
17:22
Спортсменка во время драки сломала руку о лоб соперницы (видео)
17:08
В Москве загорелась электричка: тысяча пассажиров эвакуированы
16:58
Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью
16:47
"Один держал, второй резал": шокирующие детали бойни в пермской школе
16:30
Эксперты оценили вклад "ЕР" в избирательную кампанию Путина
16:20
Под Москвой избили сотрудников ДПС (видео)
16:18
Лишившаяся ног из-за зараженного тампона модель шокировала увечьем
15:26
Как пытались скрыть поножовщину в пермской школе
15:21
Под Москвой столкнулись 40 машин (видео)
14:58
Бьорндалена гнусно выставили из сборной Норвегии
14:57
Хоккеист Ковальчук из-за пожарной тревоги успел надеть только трусы
14:51
Скандальные подробности в деле "Югры" вызвали бурное обсуждение
14:51
Зубастые хищники напали на коня в цирке (видео)
14:49
Расселение пятиэтажек поможет строительству ТПК
14:38
Женщина в муках умерла на приеме у проктолога
14:32
"Вписка" окончилась для школьницы из Москвы гонореей
14:20
Пьяный водитель влетел в толпу подростков под Астраханью
14:17
Регионы помогут предприятиям-банкротам
14:12
Что будет модно в 2018 году
14:10
НЛО ворвались в прямой эфир американского телеканала (видео)
14:04
Раскрыты жуткие последствия глобального потепления
14:00
Умерла советская фигуристка
13:56
Лавров осадил провокатора Цымбалюка
13:46
Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
13:44
Поклонская высказалась о "мощах Ленина"
13:35
Леденящий душу рассказ раненного в Перми четвероклашки
13:16
Психологи объяснили трагедию в пермской школе
13:08
"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
13:04
Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
12:54
Кто виноват в бойне в пермской школе?
12:47
Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья
12:35
Народ бежал от гроба с Державиным
12:33
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие
12:19
Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом
12:16
В Петербурге пятилетний ребенок провалился в канализацию
11:53
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
11:47
Беременность оказалась опасной для женского мозга
11:39
"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию
11:27
Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 15
11:24
Винокур разрыдался у гроба Державина
11:08
Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками
11:07
Устроившего резню в пермской школе отличника вдохновили американцы
10:43
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
10:18
Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
10:09
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
10:01
Подробности нападения на детей в пермской школе
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:37
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
09:35
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
09:32
Люди в масках захватили заложников в школе в Перми
09:25
На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:06
Невеста утопила жениха за развратное предложение
09:04
Появился "убийца" iPhone X
09:03
В Багдаде прогремели два мощных взрыва
09:00
На Ямале полностью сгорел приют для животных
08:50
Тело 14-летней школьницы нашли на улице
08:50
Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко
08:39
У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП
08:28
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
08:28
Пьяный шаман попался на краже металлолома
08:24
Какой будет погода в крещенскую ночь
08:21
У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга
08:10
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
07:59
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
07:52
Житель Подмосковья убил жену во время застолья в старый Новый год
23:53
Генсовет "ЕР" поддержал Путина
23:29
"ЕР" помогает Путину собрать подписи
21:43
Госдума перезапустила парламентское телевидение
19:45
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
18:35
Зара подарит девочку
17:51
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
17:31
Голая Волочкова спряталась за кустом (фото)
17:03
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
16:49
"ЕР" поддержала сборщиков подписей за Путина
16:28
Миллиардер бросил невесту ради бывшей жены Абрамовича
15:53
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
15:33
Завязавший с наркотиками Стас Пьеха влез в долги
15:07
Названо отличие тела Ленина от мощей святого
14:30
Победитель шоу "Голос" сбежал из родного города в Дагестан
13:56
В Турции самолет с пассажирами скатился в обрыв (видео)
13:39
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
13:02
Беременная звезда "Дома-2" отказалась рожать в России
12:46
В Перу произошло мощное землетрясение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Народ бежал от гроба с Державиным
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
Шоу-бизнес

Хитрую Шурыгину прищучили в студии с Семеновым

Диана Шурыгина. Кадр youtube.com
Очередной выпуск программы "Прямой эфир" был посвящен недавно вышедшему на свободу Сергею Семенову. Молодой человек обвинялся в изнасиловании Дианы Шурыгиной. 

Продолжение: Мать прилюдно опозорила изнасилованную Шурыгину
прочитано 5932 раза

Эксперты, приглашенные продюсерами шоу в студию, обрушились на бывшего заключенного. Часть из них была уверена, что Семенов отсидел недостаточно. "Год в колонии – как в армии побывал. Испортил жизнь Диане и ее семье. За те действия, которые он совершил, суд назначил ему справедливое наказание в виде восьми лет... О том, что Сергей освобождается по УДО, нас не известили. Ранее говорили, что это возможно только по согласию потерпевшей стороны", – заявила адвокат Дианы Шурыгиной Наталья Глухова.

ПО ТЕМЕ

Изнасилованная Шурыгина проболталась о семейной жизни

Малахов шокировал Шурыгину подлостью

 Изнасилование Дианы Шурыгиной

Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Отметим, что некоторая часть экспертов встала на сторону Сергея Семенова. Так, например, телеведущий Отар Кунуашвили заявил, что находит поведение Дианы Шурыгиной странным. "Разумеется, я против насилия. Насилие над женщиной – расстрельная статья. Мир сошел с ума. Жалко обоих. Но Диана слишком быстро освоилась в новых условиях", – признался в своих сомнениях ведущий. Ему вторил его коллега, Артем Королев. Он заявил, что Диана Шурыгина не похожа на жертву.

Сам молодой человек заявил, что не собирается общаться с Дианой Шурыгиной. Он не намерен приносить ей свои извинения и виноватым себя не чувствует. "Да, в этих событиях была моя вина. Мне нужно было лучше следить за своим окружением. Но в том, в чем меня обвинил суд, я не признаюсь. Вас там не было, вы не знаете. Она не была слабой, скажем так", – ответил молодой человек одному из нападавших на него экспертов.

Сергей Семенов подчеркнул, что не считает себя во всем правым. Он хочет, чтобы его история стала наглядным примером для других молодых людей. ""Чтобы они не допустили таких же ошибок", – объяснил Сергей Семенов.

Автор: Михаил Войцеховский15 января 2018, 18:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

567

комментарии

Политика

Оплеванная Собчак пробила дно
Лавров осадил провокатора Цымбалюка
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде

Шоу-бизнес

Мать прилюдно опозорила изнасилованную Шурыгину
Умерла солистка группы The Cranberries
Собчак оправдалась за похабный танец с бутылкой у церкви
Избитая Ксенофонтова с детьми может стать бомжом

Проишествия

Чернокожая путана обула безработного москвича на 50 миллионов
Лишившаяся ног из-за зараженного тампона модель шокировала увечьем
Зубастые хищники напали на коня в цирке (видео)
"Вписка" окончилась для школьницы из Москвы гонореей

Lifestyle

Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
Народ бежал от гроба с Державиным
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
Общество

Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото

Снимки попали в интернет без ее ведома
Культура

Народ бежал от гроба с Державиным

На панихиду собралось много звезд
Регионы

Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом

Госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии

Шоу-бизнес

Максакова показала себя на седьмом месяце беременности

Фотография дивы произвела фурор

Гороскоп

Табакова не ждет ничего хорошего
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством

Фоторепортажи

Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой

Спорт

Спортсменка во время драки сломала руку о лоб соперницы (видео)
Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью
Бьорндалена гнусно выставили из сборной Норвегии
Хоккеист Ковальчук из-за пожарной тревоги успел надеть только трусы

Регионы

Пропавший без вести воронежец сбежал из цыганского рабства
Напавшие на пермскую школу подростки пообещали зарезать друг друга
Женщина в муках умерла на приеме у проктолога
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru