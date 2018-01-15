Мать прилюдно опозорила изнасилованную Шурыгину

Гостем передачи "Пусть говорят" в очередной раз стала Диана Шурыгина. Девушка пришла на программу вместе с родственниками.

Мать знаменитой жертвы изнасилования ошеломила гостей и ведущих шоу новой версией событий, принесших популярность Диане Шурыгиной. Наталья заявила, что Сергей Семенов, недавно освободившийся по УДО, тщательно спланировал изнасилование ее дочери, передает teleprogramma.pro. К такому выводу женщина пришла, еще раз проанализировав материалы дела.

"Летом ездила в Ульяновск, тщательно изучила дело, и у меня сложилось впечатление, что все было спланировано. Об этом будет разговор. Когда нашли биологические следы, кровь была от Рухлина, сперма, слюни Семенова. На его одежды не было вообще никаких следов. Сразу после изнасилования он постирал одежду, а ведь она его облевала, даже это не было обнаружено", – сказала мама Шурыгиной.

Видимо, такие подробности о собственном состоянии не понравились самой Диане. Девушка, известная своим скандальным нравом, начала спорить с родительницей, и та, в результате, пошла на попятную. Это несколько обескуражило экспертов студии, привыкших, что семья Шурыгиных всегда выступает заодно.

Кроме того, Диана рассказала и о своем отношении к условно-досрочному освобождению своего насильника. Сергей Семенов должен был отсидеть восемь лет, однако вышел всего лишь через год после оглашения приговора. "Вышел, не буду говорить, что молодец. Поздравляю, надеюсь, поймешь, осознаешь, внутри себя. И больше никогда не позволишь себе, не полезешь, и после "нет" ты отступишь, надеюсь, это понятно. А ты – козел", – заявила Шурыгина.

Она добавила, что не верит, будто молодой человек раскаялся в содеянном. По ее мнению, он ведет себя, "как король", и радуется популярности.