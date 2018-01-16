Молодая жена Краско сбежала из России после скандала с изменой

Супруга прославленного актера Ивана Краско Наталья объявила о своем отъезде из страны. 27-летняя артистка попросила не звонить ей.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Краско сделала свежую запись. Девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлены заграничный паспорт и билет на самолет. Судя по записи на нем, Наталья отправилась в Израиль. "Родные мои, Улетаю на неделю... Не звоните мне. Простите все, кому не отвечу🕊 С любовью •Me🍷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к многочисленным подписчикам Краско.

Пользователи Сети пожелали Наталье счастливого пути. "Только вернись, не предавай Родину!", "Счастливо! Будем ждать!🌹🌹🌹", "Столько талантов переманил Израиль, и не сосчитать,,,,,", "В р. Иордан окунитесь , там святое все кругом )", "Счастливого пути, Наташенька! Если будете у стены плача, вспомните рабу Божью Татьяну в молитве и мою семью", – прокомментировали сообщение Краско фанаты.

Впрочем, нашлись и злопыхатели. Они предположили, что супруга прославленного артиста спешно покидает Россию, чтобы замять скандал с изменой, который недавно переполошил все отечественные СМИ.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Янв 15, 2018 at 5:59 PST

Некий мужчина по имени Александр заявил, что с лета 2017 года состоял в отношениях с Натальей. Девушка подтвердила, что знакома с ним, но ни о каком романе не может быть и речи. "Сколько было встреч – не знаю, я не считала. Но у нас с ним не было секса", – заявила она. Актриса отметила, что Александр не в ее вкусе. По словам Краско, она любит лишь супруга.

Впоследствии оказалось, что разговоры об измене были пиар-ходом, за который она рассчитывала получить крупное вознаграждение. "Ничего плохого в этом я не вижу. Хочешь жить – умей вертеться", – заявила в интервью одному из телеканалов Краско.