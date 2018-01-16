Звезда "Дома-2" терпела грязные домогательства ради славы

Телепроект "Дом-2" лишился одной из участниц. Виктория Яковлева покинула поляну в слезах.

Ради участия в шоу девушка заложила все свои вещи, чтобы прилететь из Улан-Удэ в Москву. Ей не сразу удалось попасть на проект, поэтому пришлось неделю жить в столице страны, в буквальном смысле скитаясь по едва знакомым людям и вокзалам. Из-за этого она встретила Новый год на улице. Люди, у которых она жила, буквально выставили девушку на улицу.

"Меня домогались посторонние люди, хотели отобрать вещи. Но есть и хорошие люди, они приняли меня к себе, я у них переночевала и сейчас я здесь", – рассказывая о своих злоключениях, улан-удэнка не могла сдержать слез. Все это она сделала, для того чтобы добиться любви от еще годного участника "Дома" – Саймона. Однако молодой человек остался черств к слезам девушки.

"Ради меня не стоит совершать таких поступков. Я человек иногда и гадкий, и мерзкий. Могу разочаровать", – обратился Саймон к Виктории. В итоге, он проголосовал против Виктории. Подавляющее большинство участников последовало его примеру и девушка покинула проект, едва успев в нем появиться.

Многие из участников рассказали, что их возмутили слезы девушки и ее попытка надавить на жалость. "Не самый лучший ход заходить с такой историей, давить на жалость. У кого-то здесь судьба гораздо сложнее. Мы оставляем здесь тех, с кем сможем строить любовь, а не тех, кого будем жалеть", – прокомментировал один из участников результаты голосования.

Отметим, что Виктория, видимо, не сильно расстроилась. "Дорогие друзья,обязательно всем отвечу ,для меня сегодня был тяжёлый вечер ,были слезы эмоции,спасибо всем за поддержку честно не ожидала что меня поддержат и поймут,Спасибо вам огромное что вы есть❤🙏🏻я чувствую вашу поддержку и тепло,желаю вам только добра,будьте сами собой это так важно🙏🏻 (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции.)", – написала она на своей странице в Вконтакте.