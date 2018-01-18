Беременной Рапунцель из "Дома-2" поставили пугающий диагноз

Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель снова оказалась в центре скандала. Психиатр признал ее сумасшедшей.

Приглашенный на телепрограмму специалист поставил беременной девушке диагноз: маниакально-депрессивный психоз, который является разновидностью шизофрении, сообщает портал dom2reality.ru. Участники и зрители проекта сразу вспомнили множество эпизодов, в которых поведение Рапунцель казалось им пугающе-странным.

Ольга, жившая под строгим присмотром камер телепроекта, несколько раз боролась с нечистой силой или разговаривала сама с собой. При этом девушка умудрялась спорить сама с собой, что-то оживленно себе доказывать и в чем-то себя убеждать. Многие поклонники телешоу начали переживать за будущего ребенка Ольги.

Отметим, что информация о состоянии психического здоровья Рапунцель отсутствует на официальном сайте проекта.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Янв 11, 2018 at 2:09 PST

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что Рапунцель хочет на некоторое время оставить проект. Девушка решила взять декретный отпуск. К такому шагу беременную подтолкнуло исключение ее и мужа из конкурса "Свадьбы на миллион" – руководство телестройки согласно оплатить одной паре участников роскошное бракосочетание. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова решила, что Рапунцель и будущий отец ее ребенка Дмитриенко не могут претендовать на приз. После этого беременная девушка отправилась на прием к врачу.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Янв 15, 2018 at 8:05 PST

На осмотре Ольга решила, что уйдет в декрет. Если же организаторы проекта откажутся отпустить ее, то она готова навсегда расстаться с лобным местом и поляной: здоровье ребенка и свое важнее. Дмитрий Дмитриенко поддержал решение будущей мамы: мужчине не терпится стать отцом.

Отметим, что влюбленные уже не раз переживали кризисы в отношениях. Так, пара, казалось, распалась после того, как мужчина поднял на беременную девушку руку, однако та простила его. "Мне так сложно признаться даже самой себе… Но не могу жить без Димы. Он рядом, и я счастлива", – поведала Рапунцель.