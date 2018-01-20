Нацепившую свадебное платье Анисину разнесли в пух и прах

Марина Анисина в очередной раз примерила на себя образ невесты. Фигуристка надела пышное белое платье на празднование старого Нового года в Париже.

Наряд Анисиной вызвал бурное обсуждение в сети. Поклонники разделились на два лагеря – одни уверяли, что фигуристка красива, словно сказочная принцесса.

"Марина-Золушка на Балу", "Супер....выглядишь потрясно", "Марина ты красотка", "Вот это дааа,какая красоотаааа", "Богиня", – засыпали фигуристку комплиментами поклонники (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Другие же сочли, что наряд совершенно не идет Марине. "Ну что за ужас?(( Марина, кто вам посоветовал надеть это платье? Оно же безобразное! еще и плечи огромными выглядят. Вы очень красивая женщина, пожалуйста, не носите больше подобные наряды", – попросил спортсменку один из фоловеров.

Свою оценку бальному платью дал и эксперт по моде. "Марина Анисина — женщина видная, эпатажная, яркая. Но представленное платье ее не красит – уже не по возрасту", – цитирует сайт Teleprogramma.pro специалиста.

Стилист не рекомендует выбирать такой наряд на бал, если девушка перешагнула порог 25-летия. "Белый цвет – это цвет невесты, и никакие дополнения не сгладят ощущения, что перед нами заигравшаяся возрастная дама", – пояснил эксперт.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Янв 14, 2018 at 1:14 PST

По словам специалиста, открытая шнуровка еще больше портит картину. "Какой бы завидной ни была фигура, шею и грудь стоило прикрыть, а не привлекать внимание крупным колье. Корсетные платья хороши, если вы планируете оголить ножки и продемонстрировать удачный образ в стиле бэби-долл. Старомодный вариант Марине стоит запереть в шкафу как исторический экземпляр", – категорично заявил эксперт по моде.