Волочкова поставила ультиматум любовнику-нищеброду

Анастасия Волочкова готова простить молодого любовника Чермена Дзотова за десять миллионов долларов. Балерина заявила, что потратит эти деньги на благотворительность.

Скандал вокруг интимной фотографии Анастасии Волочковой, который разгорелся в конце прошлого года, неожиданно получил продолжение. Балерина ответила на извинения молодого бизнесмена Чермена Дзотова, благодаря которому снимок получил известность. Танцовщица не намерена просто так прощать бывшего любовника.

"Короче, пусть он все рассказывает в Следственном комитете. Что касается денег, я не нуждаюсь. Мне его извинения на *** не нужны. Пусть он мне заплатит десять миллионов долларов. Вот возьмет со своих друзей. Я их потрачу на благотворительную деятельность. Вот этот экскьюз я приму. То, что он нищеброд, это, как говорится, ясный ***" – приводит дерзкие слова Анастасии Волочковой Telegram-канал Mash.

Напомним, что недавно бизнесмен и пиарщик Чермен Дзотов обнародовал видео. Он раскрыл подноготную скандальной истории и заявил об обмане. Вначале Чермен объяснил, что решил записать видео по просьбе родных и близких, чтобы поставить точку в этой истории.

Как сообщил Дзотов, некоторое время назад к нему обратился секс-тренер Алекс Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) и сообщил, что разместил у себя в социальных сетях некие фотографии, на которые якобы тогда никто не обратил внимания. Лесли захотел пропиариться на них, а также "раскрутить" Анастасию Волочкову, с которой, как утверждал секс-тренер, есть договоренность. Он предложил поучаствовать в этом деле и Дзотову.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 16, 2018 at 12:33 PST

Чермен принес извинения балерине и сообщил, что ведет переговоры с секс-тренером, чтобы тот тоже попросил прощения у артистки. "Нельзя так поступать с людьми... Одно дело – это был сценарий, который был со всеми согласован, и все хотели в этом выиграть... Но получилось так, как получилось, поэтому у Анастасии еще раз хочу попросить прощения", – покаялся молодой бизнесмен, отметив, что выполнял свою работу как пиарщик.

Все началось с того, что в Сети появились интимные снимки Волочковой и Дзотова. На снимках танцовщица запечатлена без одежды, стоящей на коленях, а позади нее – мужчина, который, по всей видимости, и сделал пикантное фото.

