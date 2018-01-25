Грудь Волочковой после ночи с незнакомцем сползла в подмышки

Анастасия Волочкова порадовала подписчиков новой фотографией. Балерина выложила снимок в свой Instagram.

На публикации светская львица запечатлена на кухне своего дома. Неизвестно из-за чего она решила залезть на плиту. Внимание пользователей привлекла не странная поза Анастасии, расположившейся на кухонной стойке и даже не элегантно натянутая стопа балерины, а ее маечка, через которую явственно просвечивает грудь. Волочкова специально или случайно не надела нижнее белье.

"Такия груди не приятные...😬😬😬 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Одевайте нормальный бюстгальтер. Неужели Вы сами не видите на фото. Груди разьежаються в разные стороны. И купальники неудачные", "Настя, вам надо как-то грудь подкорректировать, чтобы красиво без бюстгальтера смотрелось. Извините, но декольте некрасивое. Есть хорошие врачи, у вас есть возможность. Зачем же так развалиливать свои формы в подмышках и выставлять это напоказ?", – писали критики Волочковой в комментариях.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 24, 2018 at 7:09 PST

Решение балерины сфотографироваться на кухонной стойке также не встретило понимания у подписчиков: "Попой на кухонном столе ,мдауж ☹️", "Уже не знает куда залезть для фотографий, Настя, Вам сколько лет?Далеко уже не ребенок, а ведете себя......", "С ногами на стол где еду готовят.........фууууууууу", "Настя, а что не шпагат? Раз уж залезла туда!", "Это грех вот-так сидеть,там где готовят еду,а сама ведь такая набожная".

Кроме того, наблюдательные пользователи заметили, что на фотографии отмечен еще один человек. Перейдя в аккаунт некоего Михаила Лагина, подписчики балерины обнаружили там совместную фотографию с Волочковой. На снимке светская львица нежно обнимает мужчину. Многие заподозрили, что у танцовщицы роман с Михаилом.

Публикация от Михаил (@laginru) Янв 24, 2018 at 4:53 PST

Напомним, подписчики балерины уже не первый раз критикуют излишне откровенные фотографии Волочковой. Так, снимки с отдыха светской львицы на Мальдивах вызвали настоящую бурю. Особого внимания удостоилась сама балерина. В частности, фанаты заинтересовались фотографиями, на которых Анастасия позирует в микроскопическом купальнике. Наблюдательные подписчики оценили и прочие атрибуты отдыха Волочковой: бокал, наполненный желтым напитком, пепельницу на столе и трусики на полотенце.