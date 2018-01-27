Беременная Рапунцель из "Дома-2" снялась абсолютно голой для журнала

Ольга Рапунцель, которая в скором времени станет мамой, шокировала очередной фотосессией. Девушка снялась абсолютно голой для журнала "Дом-2".



Звезда телестройки без стеснения демонстрирует на камеру огромный живот, чуть прикрытую рукой грудь, лобок и другие чести тела. На беременной девушке из "одежды" только сережка в пупке и длинные волосы, последние, впрочем, сдвинуты на бок и ничего не прикрывают.

Такие фотографии ужаснули даже самых стойких фанатов "Дома-2". В Сети началась настоящая истерика.

"Вообще не понимаю, зачем беременные женщины фотографируются голыми? Это все естественно, конечно, ладно, фоткайтесь для себя, но зачем это все в социальных сетях выставлять? Голый живот зачем вообще показывать? Вот кому нужен твой голый беременный живот?", – недоумевает одна из зрительниц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Негодование разделяют и другие любители проекта: "Ну я в шоке , ну как так то ? Зачем?" "Рапе видимо очень нужны деньги, разве нормальная женщина согласится на такую фотосессию", "У меня истерика. Что это вообще за тюлень?"

Публикация от ДОМ2 ТНТ ПОСТРОЙ СВОЮ ЛЮБОВЬ❤️ (@dom2_newspletni) Янв 26, 2018 at 9:49 PST

Третьи же припомнили Рапунцель работу в сфере интим-услуг: "Красиво, но такую фотосессию, конечно же, учитывая ее прошлое – ей бы стоило отказаться ... не уходит ни она из своего прошлого, ни прошлое из нее".