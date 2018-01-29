Странная Дана Борисова оголила грудь

В Сети появилось видео, на котором нагнувшаяся Дана Борисова нечаянно оголила грудь. Пользователи сделали вывод, что телеведущая ведет себя странно.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова пожелала фанатам доброго утра. Однако многие пользователи Сети негативно интерпретировали видео. Они сделали вывод, что Борисова что-то употребила перед записью.

Телеведущая так расстроилась, что удалила ролик. А потом опубликовала второй. "Доброе утро! Я решила переписать свое видеообращение, потому что стали писать какие-то гадости, что я под чем-то, под какими-то препаратами. Да, вот я под кофе", – обращаясь к подписчикам, сказала Дана Борисова.

Блондинка в махровом белом халате сидела за столом, а стилист делала ей прическу. Чтобы продемонстрировать стоявший на полу стакан кофе, Борисова нагнулась, и все зрители увидели ее грудь. Невольно оголившаяся телеведущая не растерялась и прикрыла бюст волосами.

Подписчики прокомментировали публикацию. Одни посоветовали Дане не обращать внимания на злопыхателей, а другие отметили, что видео следовало удалить. Нашлись и хейтеры, которые заявили, что ролик красноречиво свидетельствует о "странном" и "подозрительном" поведении Борисовой.

Дана послушалась фанатов и вскоре удалила публикацию. Вместо нее ведущая выложила фотографию, на которой позирует с прической. "❤️😘😃Доброе всем утро! Просто задолбали зависть и обвинения в употреблении. Пусть Бог все видит🙏и воздаст каждому по заслугам. Меняю уже третий комментарий. Сегодня меня ждет встреча с моим послереабилитационным амбулаторным доктором😎, которого я очень люблю 😘и благодарна за все, что он делает для моего здоровья. А вечером – романтическое свидание с незнакомцем. Я так устала быть одна... Надеюсь, мы понравимся❤️", – высказалась Дана Борисова.