Пригожин раскрыл тайну похожих на него двойняшек

Иосиф Пригожин наконец рассказал, кем ему приходятся дети, взбудоражившие его поклонников. По словам продюсера, это его родственники.

"Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили. Их родила ни Аня, ни Дана, ни Дима, ни Арсений, ни Артем. Но эти дети нам не чужие", – приводит слова Пригожина газета "Комсомольская правда". Кроме того, знаменитый продюсер рассказал, почему загадочные двойняшки так на него похожи.

"Двойняшки и правда похожи на меня. Я тоже родился на Кавказе. Это дети, можно сказать, с Кавказа, но родились в Москве. Они нам не чужие. То, что они на меня похожи, – это правда. Родственники все друг на друга похожи", – заявил Пригожин. Он так и не объяснил, чьи это дети и в каких родственных отношениях он или его жена Валерия состоят с их родителями.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 25, 2018 at 3:21 PST

Напомним, история с загадочными детьми началась еще 1 января, когда супруг Валерии Иосиф Пригожин выложил на своей странице в Instagram фотографию с двумя детьми. Когда подписчики предположили, что кто-то из потомства Пригожина подарил ему внуков, продюсер начал это отрицать: "Я не дед", "У меня нет внуков".

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Янв 1, 2018 at 4:13 PST

Однако шумиха началась, когда на своей официальной страничке в Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, сделанную в лифте. Артистка запечатлена с коляской, в которой лежат двое малышей. Им нет еще и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку.☀️❄️ #лифтолук #дети #двойняшки #семья ❤️😉", – написала Валерия.

У самой артистки трое детей: два сына и дочь. Причем самому младшему, пианисту Арсению, еще нет и 20 лет. Пока многочисленные поклонники терялись в догадках, кому же могут принадлежать очаровательные двойняшки, масла в огонь подлила дочь Валерии, певица Анна Шульгина. В комментариях к фотографии девушка написала: "Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками!!! Я же у себя их не выкладываю!!!!!!! Удали, пожалуйста!!!!!".