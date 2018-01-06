Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами

В Сети появилось видео с человеком, в котором все зрители признали Филиппа Киркорова. Женщина-оператор уверяет, что российский певец оскорбил ее.



Женский голос за кадром объяснил, что столкновение произошло в Майами. Дескать, в магазине Miami Fashion District она подошла к Филиппу Киркорову для того, чтобы немного пообщаться с ним и получить от автограф.



Однако, как утверждает возмущенная поклонница, певец повел себя не самым лучшим образом и жестко нахамил ей в присутствии ребенка. Видео и описание конфликта опубликовал "Пятый канал".

"Извинитесь передо мной, король эстрады, за ваши грубые слова! Король эстрады, вам кто дает право? Если вы живете в России, то можете хамить людям? Бессовестный человек, кто вам дает право называть меня проституткой русской? Я вам что, проститутка?", - возмутилась поклонница.

Тем временем человек, которого она назвала королем эстрады, не реагировал на ее возмущенную отповедь, общаясь с кем-то по телефону. Отметим, никаких подтверждений, что Филипп Киркоров оскорбил кого-то в США не поступало.

Тем не менее, возмущенная дама уже пообещала привлечь своего обидчика к ответственности. "Ну все, Филя, я на вас в суд подам. Вы любите на все газетки в суд подавать, а я на вас подам за то, что вы меня оскорбили", - уверяет дама.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 1, 2018 at 9:58 PST

Поклонники творчества Филиппа Киркорова уже успели предположить, что если в кадре и правда король российской эстрады, то женщина сама могла спровоцировать конфликт и наброситься на него с голословными обвинениями. Как бы то ни было, пока однозначно сказать, что же произошло в злополучном американском магазине, не представляется возможным.