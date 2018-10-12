Гонимый всеми "Дом-2" постигла незавидная участь
Столичный департамент городского имущества распорядился забрать участок и расположенное на нем строение для государственных нужд. Нежилое здание площадью 72 квадратных метра расположено в Новой Москве, вблизи деревни Летово, принадлежит компании "ЕТК-Инвест".
Планируется, что на месте съемочной площадки "Дома-2" построят автомобильную дорогу Марьино – Саларьево. К слову, руководство телестройки пока эту информацию не комментирует. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно, что некоторое время назад градоначальники уже выселили "ЕТК-Инвест" с пяти объектов. Взамен обществу предоставили новый участок аналогичной площади.
Дорога нужнее: Власти Москвы подписали распоряжение о сносе площадки «Дома-2»https://t.co/bQArX3nwGK#Дорога #Дом2 pic.twitter.com/D0NxwMLhbY— Пятый канал Новости (@5tv) 9 августа 2018 г.
"Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории: в 2005 году его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса. До апреля 2014 года съемки программы проходили на "Поляне-1" в деревне Лобаново в Подмосковье. Зрители знают это место как лобное, на котором разворачиваются основные события шоу.
К слову, руководству проекта следует освободить участок до конца года, так как строительство трассы уже началось. Злопыхатели ликуют, они надеются, что такими темпами гонимый властями "Дом-2" скоро закроют, мол, их ожидает незавидная участь – потеря аудитории и мрачный конец.
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