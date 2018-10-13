"Я хочу сдохнуть": Участница "Дома-2" убита двуличным любовником

Зрители телепроекта "Дом-2" на ТНТ стали свидетелями жуткой сцены истерики одной из участниц стройки Милены Безбородовой. Девушка узнала, что у ее возлюбленного Алексея Безуса есть гражданская жена и ребенок.

Не многие люди готовы к по-настоящему сильным ударам судьбы и предательству близких людей, поэтому реакция на такие вещи может последовать самая неожиданная. Впрочем, Милена Безбородова не стала выдумывать велосипеда и, узнав о наличии у своего избранника второй семьи, пошла по проверенной веками схеме – закатила истерику.

Алексей Безус – обладатель накачанного тела, модной прически и приятного лица. Неудивительно, что многие девушки мечтают построить с ним отношения. Преуспетьв этом деле повезло Милене Безбородовой. Правда сейчас девушка вряд ли думает о том, что она счастливица. Известие о том, что у ее любовника есть вторая жизнь за периметром телестройки, где его ждет гражданская жена и ребенок, буквально убили красавицу.

Своих расстроенных чувств она скрывать не стала и сразу заявила возлюбленному, что "хочет сдохнуть". Все попытки утихомирить возлюбленную у Алексея Безуса провалились.девушка тем временем то билась о пол, то прыгала на любовника, пытаясь не то побить его, не то обнять и больше никогда не отпускать.

Накопились вопросы к возлюбленной и у самого Алексея Безуса. Молодой человек пожаловался, что его избранница стала невыносимой после того, как они начали встречаться. Она объясняет это просто – вскрывшаяся правда не дает ей возможности вести себя по-другому. "Мне сложно было это пережить. Я узнала, что у тебя ребенок. Меня это изнутри сжирает. Потом я узнаю вот эти все переписки....", – пожаловалась она на то, что мужчина поддерживает связь с гражданской женой. Впрочем, нормального диалога у них не получилось и девушка вновь оказалась на полу и в слезах, после того, как ее избранник намекнул на расставание.