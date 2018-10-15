"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову

Светлана Кокорина, мать оскандалившегося футболиста Александра Кокорина, дала интервью Андрею Малахову. Женщина призналась, что стала самым несчастным человеком на свете.

В очередном выпуске ток-шоу "Прямой эфир" появилась мать Александра Кокорина. Женщина прокомментировала скандал, который буквально взорвал СМИ и все медиапространство: Александра Кокорина арестовали почти на два месяца после череды дебошей, учиненных им, его младшим братом Кириллом и их компанией.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Малахов опубликовал анонс будущей передачи. В нем рыдающая Светлана Кокорина призналась: "Я стала самым несчастным человеком на свете!"

Далее женщина высказала мысль, что на самом деле ее мальчиков хотят опорочить. "Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить", – заявила заплаканная Кокорина. Мать футболиста выразила готовность принять вину наследника на себя. "Выставите нас на Красную площадь. Я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все! Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас! Но не надо закрывать от общества", – высказалась Светлана Кокорина.

Отметим, что в комментариях к посту подписчики Андрея Малахова очень жестко отозвались о рыдающей матери Александра Кокорина и этой ситуации. "Это публичные люди и они должны были знать что резонанс будит такой, просто деньги и безнаказанность затмили разум (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Заработает на выкуп у Андрея Малахова", "Как мать... я очень понимаю эту несчастную женщину ♥ она проплакала все глаза... душа и сердце в агонии! Дети своих родителей, прежде чем совершить любой поступок, подумайте о маме, о детях, о близких...", "Почему мама не влияла на них ранее?! Они не первый раз борогозят... а это лишь крокодильи слезы! Посмотрела бы я на нее, если бы ее сына избили так как сделал он! Она бы первая орала" мой мальчик известный спортсмен, играл за честь страны итд" и жаждила бы крови!", "А чего ты плачешь теперь, надо было сына воспитывать , ведь он хам и быдло . А теперь сидишь слезы льешь, и видно что не искренно", – высказались пользователи Сети.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже футболисты с компанией подрались в кофейне. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. В настоящее время спортсмены помещены в следственный изолятор №2, известный как "Бутырка". Суд установил их срок содержания под стражей до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".