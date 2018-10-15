"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью

Сегодня, 15 октября, в студии программы “Прямой эфир” телеканала “Россия 1” вспоминали актера Дмитрия Марьянова. Со дня смерти артиста прошел ровно год.



Экс-возлюбленная звезды Ирина Лобачева сообщила присутствующим, что за три месяца до трагедии Марьянов приезжал к ней и заверял, что намерен уйти от жены Ксении Бик. "Он постоянно мне писал, каждую неделю, а потом пропал. Это меня напугало", – рассказала Ирина. Женщина отметила, что не решилась прийти на похороны к Дмитрию, но на могилу к нему приходила.

Также Ирина поведала о том, как сейчас живет первая жена артиста Ольга и его сын Даниил. "Он получил паспорт. Ему уже 14 лет. Живет с мамой, помогает ей на работе. Он долго выбирал вид спорта и выбрал скейтборд", – сообщила экс-любовница знаменитости.

Подруга Марьянова Инга Ильим вышла на связь со студией по Скайпу. Она считает, что Дмитрий сделал для жены Ксении очень много, однако та отплатила ему черной неблагодарностью.

"Человека, как кошку, отвезли в какой-то приют. У него тромб оторвался и восемь часов шел по телу. Человек столько времени терпел боль. Он боролся за жизнь. Когда Дима начал хулиганить в центре, вызвали ее туда. Это сделал адвокат. И она поехала, но не к Диме, а к этому человеку, подписать бумагу, что он остается там", – поделилась своими мыслями Инга.

На съемочной площадке появилась Оксана Богданова – директор центра реабилитации, в которой погиб Марьянов. Женщина заявила, что гибель актера перевернула ее жизнь. Теперь она вынуждена каждый день оправдываться из-за этого рокового случая. Оксана отметила, что сейчас ее клиника закрыта.

"Весь год мне поступают угрозы. Я боюсь за свою жизнь за жизни своих детей", – призналась Богданова. Ей пришлось переехать, поменять машину, спрятать своих детей у родственников. Также директор центра сообщила, что вдова Марьянова – Ксения Бик изменила свои показания. "Я не знаю, могу ли я об этом говорить", – замялась женщина.

Ведущий Андрей Малахов поведал присутствующим, что бывший муж Бик – Сергей Коваленко является настоящим отцом Анфисы – девочки, которую Дмитрий Марьянов воспитывал и считал своей дочерью. "Я видел Анфису всего два или три раза в жизни. За день или два того, как я забирал Анфису из роддома, врачи спросили, на какую фамилию будет записан ребенок. Они решили, что Бик, поэтому я поссорился с женой и ее родителями. А на следующий день Ксения с девочкой уехала из моего дома", – объяснился Сергей. Присутствующие эксперты отметили, что если бы Коваленко хотел видеть дочь, то он бы нашел возможности.

После Малахов рассказал, что водитель Марьянова, который долго боялся высказываться на счет бывшего работодателя, на условиях анонимности согласился на беседу. “Я последний, кто видел его в этом медицинском центре. Он просил меня привозить ему продукты, какие-то вещи. Когда я приехал, то ко мне вышли странные люди, два бугая, как будто из 90-х. Я его в последнее время вообще не узнавал. Просто был сам не свой. Я могу точно сказать, что Дима говорил мне, что собирается разводиться с Ксенией. Говорил, что он на пределе и больше не может с ней жить", – сообщил мужчина.