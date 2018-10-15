"Дневник куртизанки": откровенная биография Волочковой взбудоражила народ

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова задумала написать еще одну книгу. Знаменитость уже наняла специалиста в помощь.



Танцовщица вновь решила сесть за мемуары. Ей есть о чем рассказать поклонникам и злопыхателям.

За красавицей-балериной ухаживают самые достойные мужчины. Они заваливают Анастасию роскошными подарками и шикарными букетами. Дорогие презенты звезда с удовольствием показывает в личном микроблоге. Также Волочкова много и успешно работает, она постоянно отчитывается перед поклонниками о проведенных концертах, показывает свою шикарную растяжку и натруженные ступни.

Видимо, звезда решила, что пора поделится с миром своей бесценной мудростью, предать опыт, так сказать. “А вот и Лада Акимова. Литературный редактор моей новой книги!🙏🏻 Ждите. Пока многие тратят нервы и время на написание гнусных комментов🤣, я пишу книгу. От первого лица.💪🏻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – поведала артистка в личном Instagram, сопроводив сообщение снимком, на котором она позирует вместе с редактором.

Понимая, что труд писателя тяжел и кропотлив, преданные фанаты решили облегчить Анастасии участь. Они принялись придумывать названия для ее мемуаров. К слову, все варианты почитателей на первый взгляд казались немного высокопарными и возвышенно-поэтичными.

"Лучи моего сердца", “Так и назовите. " книга о жизни", “Назовите просто : Анастасия”, "Свет в моем окне", “Лебединый танец! Анастасия и волшебство! Волшебная Анастасия! 😊💥/ Всего самогого наилучшего в написании книги!”, "Жизнь" Анастасия Волочкова”, "Жизнь в баллете" А. Волочковой" " Вся правда Мариинского театра", "Как стать Примой" Достижения А.Волочковой" Баллет ", “Я знаю как назвать книгу Вашу." Взлеты и падения А.Волочковой". "Судьба баллерины А.Волочковой" " Прима А. Волочкова". " Тернистый пусть А. Волочковой", – предлагали преданные фанаты балерины.

Не остались в стороне и злопыхатели. Завистники знатно поупражнялись в остроумии в комментариях.

"Пируэты жизни Анастасии Волочковой". Или вы уже придумали?😄”, " Суды с нищебродами" " Пьяная жизнь на Барвихе" " Приключения А. Волочковой" "Цена одной ночи с Примой", “назовите ее "Зависть и Желчь") типа как "Война и Мир", "Прожитая жизнь в пустую А.Волочковой" "**** всю молодость" "Попрыгунья А.Волочкова жизнь впустую всю пропила, оглянуться не успела, как старость летит" Вот названия книги😂”, "Фуета фует и всяческая фуета", “Книга будет называться " Одна со всеми " ,или " Я и мои мужики"?)))”, “Дневник куртизанки!Или как мама меня засунула в балет!”, “Название книги– Теперь мои ноги вместе....”, “Назовите"На дне", – писали интернет– обыватели.

Напомним, что в 2009 году у Волочковой уже выходила автобиография. Она назвалась "История русской балерины".