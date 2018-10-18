Скорбящая о жертвах в Керчи Волочкова возмутила цинизмом и лицемерием

Сердобольная Настя не могла не отозваться на трагедию, которая разыгралась в Керчи 17 октября. На ее странице в тот же день появилась фотография свечи на черном фоне, но многие посчитали, что для балерины это очередной повод пропиариться.

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