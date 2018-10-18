Наживающуюся на отце-инвалиде Волочкову закидали камнями

Анастасия Волочкова ради заработка не брезгует ничем – по крайней мере, так считают многие пользователи соцсетей. Они обрушились на балерину, которая ради рекламы и пиара использовала собственного больного отца.

Опубликованное в Instagram артистки видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики, видимо, давно копили неудовольствие некоторыми действиями Волочковой, и ролик стал последней каплей в чашу их терпения.

"Сегодня приехала в родной питер. Дело в том, что мой папа инвалид.. 10 лет назад его разбил инсульт.. Он не говорит и парализована правая сторона.. К сожалению, люди, находившиеся с ним эти годы запустили и папу и его квартиру, купленную ему мной много лет назад. Я решила взять ситуацию в свои руки и изменить условия жизни папы", – подписала видео балерина. Далее следует рассказа о некой чудесной компании (представители фирмы тут же попадают в кадр).Эти чудесные люди "поспешили на помощь" Анастасии и предложили ей прекрасный диван для отца.

Сочувствия от своих подписчиков на сей раз балерина не дождалась – те сразу поняли, что это просто реклама. А вот критики за "пиар на больном отце" Волочкова получила море. Комментаторы отметили, что парализованному человеку нужен не диван, а специальная кровать. И вообще, Анастасии давно следовало бы забрать парализованного папу к себе.

"Мерзкая лицемерка! Сама не могла отцу диван купить? Только и живет за счет рекламы", "Настя, вам не стыдно пиариться на больном отце и каждый раз давить на жалость?", "Господи, как стыдно за вас. Все в кучу, папа-инвалид, злые люди и диван. Как стыдно!", "Уже и папа-инвалид в дело пошел. Все ради рекламы!", – пишут возмущенные пользователи.

Реакция подписчиков понятна – они и ранее выражали недовольство тем, что Анастасия Волочкова заставляла свою дочь рекламировать в Instagram разные товары и услуги. В результате девочка сама зарабатывает на рекламе в соцсети, а Анастасия решила взяться за отца-инвалида.