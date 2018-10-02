Беременная Стриженова призналась во вранье на шоу

Внучка прославленного артиста Олега Стриженова Александра призналась, что ее заявление о суррогатном материнстве – неправда. На самом деле женщина беременна от мужа, который ушел от нее из-за больного ребенка.

Выясняются подробности краха семейной жизни Александры Стриженовой, матери четырех детей, которая находится в ожидании пятого. К слову, недавно в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Саша объявила, что носит ребенка "для одной известной пары". Однако сейчас артистка призналась, что соврала.

"Я не являюсь суррогатной мамой. Я жду своего малыша. Моего и мужа, который ушел... У Вас возникнет вопрос зачем я так сказала на передаче ДНК?! Потому, что знала,что он не даст мне родить... знала насколько он боится еще одного больного ребенка и как оказалось ответственности (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Стриженова.

Срок беременности у Александры небольшой – всего 12 недель. "Скоро первый скрининг – самый страшный для меня – ведь в прошлый раз все закончилось адом для меня после слов – синдром Дауна у ребенка. Он сказал не буду рядом, а я сказала – все равно рожу. И Слава Богу – родила мое чудо!!!! (Речь идет о шестимесячном сыне Алане. – Прим. ред.)", – поведала актриса.

Стриженова высказала уверенность, что у нее родится девочка. "Я люблю тебя моя малышка! Чувствую что доченька! Но даже если мальчик – я буду так же рада – ведь теперь дети это это вся моя жизнь.... реву... до сих пор реву..." – завершила свой пост Александра.

Отметим, что Стриженова является частой гостьей различных ток-шоу, причем не чурается устраивать скандалы на съемках. Говорят, женщина таким способом зарабатывает. С именитыми родственниками, ведущими Александром и Екатериной Стриженовыми, она не общается.