На Аллу Пугачеву напала сумасшедшая фанатка

Музыкант Сергей Минаев рассказал о том, как стал свидетелем нападения на Аллу Пугачеву сумасшедшей фанатки. При этом сперва он принял поклонницу Примадонны за мужчину.

На протяжении уже десятка лет Алла Пугачева прочно удерживает звание самой популярной, узнаваемой и любимой певицы в России. Однако эта слава приносит ей не только огромные гонорары и народную любовь, но и немалые проблемы.

Зачастую люди оказываются просто не в состоянии контролировать себя в присутствии Примадонны. Об одном из таких случаев в эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" рассказал музыкант Сергей Минаев. Все произошло у него на глазах, когда они сидели в квартире певицы и обсуждали творческие проблемы.

"В этот момент врывается мужик в комнату и прыгает на Аллу Борисовну", – вспомнил музыкант. Он, как мужчина. попытался защитить Пугачеву. "Видя, что он начинает делать на нее затяжной прыжок, я встаю у него на пути. Он вцепился в меня, начал меня душить, оттаскивает меня в сторону. Мы с ним долго боремся, а он здоровый, но справились, кто-то мне помог. Его уводят", – рассказал Минаев о конфликте.

Однако даже больше, чем внезапное нападение, его удивил тот факт, что Алла Пугачева знала нападавшего. "Пугачева его успокаивает, почему-то называя его женским именем. "Зиночка, не волнуйся, все нормально", – заметил Минаев. "Выяснилось, что это знаменитая поклонница, которая работала бригадиром на заводе "ЗИЛ", – добавил он.

Алла Пугачева сумела успокоить свою сумасшедшую фанатку, а позже объяснила спутнику, что это хорошая женщина и бросаться на нее не стоило. "Но я, честно говоря, подумал, что это маньяк какой-то", – признался Сергей Минаев. И после произошедшего он стал еще больше уважать Аллу Пугачеву за ее умение деликатно обращаться с людьми со странностями.