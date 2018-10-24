В бедах спившейся Моргуновой нашли след Малахова

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандале вокруг известной телеведущей. Он считает, что нельзя ругать "желтую прессу" за освещение подробностей беды Светланы Моргуновой.

"В последнее время активно обсуждается тема Светланы Моргуновой и того, что с ней произошло. Даже ругают желтую прессу за то, что они рассказывают о ее нынешнем состоянии, о том, что дескать употребляет алкоголь и не очень аккуратно одевается", – отметил Манукян. При этом он предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

"Каким образом те же федеральные телеканалы узнают о том, что некогда популярный и обласканный славой человек попал в беду? Разумеется, благодаря желтой прессе. Да, это выглядит на первый взгляд странно, но без этих кричащих заголовков на беду Светланы Моргуновой никто даже внимания не обратил бы", – заявил Dni.Ru Манукян. Он призвал вспомнить, что нашим кумирам прошлого "благодаря подобным заметкам, то холодильник новый привезут, то ремонт бесплатно сделают".

По мнению Вадима Манукяна, именно благодаря общественным резонансам людям оказывается реальная адресная помощь. Вместе с тем, он упомянул популярного российского шоумена Андрея Малахова, передачи которого и подобные им создают культ вокруг известных личностей.

"Это лучше, чем полоскать грязное белье ушедших в мир иной артистов, что очень любят делать Малахов и Ко. Вот от этого точно никакой пользы, только увеличение рейтингов программ", – заключил эксперт. Ранее с студии программы "Пусть говорят" Первого канала выясняли, нужна ли помощь звезде советского экрана, 78-летней Светлане Моргуновой.