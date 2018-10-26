Изможденная Миддлтон появилась в ношеном платье

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа недавно впервые стала матерью. Заботиться о новорожденном ей помогает опытная в этих делах Кейт Миддлтон.



Племянник супруги принца Уильяма появился на свет относительно недавно – 15 октября 2018 года. На некоторое время Пиппа пропала из объективов камер папарацци, так как всю себя посвятила уходу за сыном. В этом ей содействовала знаменитая сестра Кейт Миддлтон.

Однако на днях репортерам все же удалось заснять Миддлтон-младшую на прогулке. Сестра герцогини прогуливалась по городу с коляской. Снимки Пиппы моментально появились в Сети.

Поклонники не сразу узнали молодую маму. Женщина прятала глаза под темными очками, она казалась изможденной и неопрятной. Почитатели королевской семьи отметили, что Пиппа была облачена в такое же бордовое платье в горошек, как у сестры Кейт. Однако наряд на ней сидел немного свободно, не по фигуре – как будто с чужого плеча. Пользователи решили, что Миддлтон-младшая, формы которой очень изменились после родов, одолжила его у своей знаменитой родственницы.

Отметим, что экономить на вещах в королевской семье предпочитает не только Пиппа. На днях супруга принца Гарри Меган Маркл попала в неловкую ситуацию, появившись на официальном мероприятии с ценником на подоле платья. Интернет-обыватели тут же решили, что герцогиня взяла наряд напрокат и хотела вернуть его в магазин после праздника.

Добавим, что поклонники британских монархов обожают стиль Миддлтон-старшей. Гардероб герцогини отличается сдержанностью и утонченностью. Она всегда выбирает одежду очень демократичных марок – небольшой стоимости, поэтому женщины по всему миру могут наряжаться в стиле Кейт Миддлтон.