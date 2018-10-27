Живот уже не скрыть: Кейт Миддлтон беременна четвертым

Кейт Миддлтон ждет ребенка. Об этом объявил американский журнал Star, поместивший герцогиню Кембриджскую на обложку.

"Через шесть месяцев после рождения принца Луи герцогиня Кейт снова беременна к приятному удивлению принца Уильяма", – пишет таблоид.

Журналисты утверждают, что информацию о скором прибавлении в королевской семье, они узнали из надежного источника во дворце. "Кейт и Уильям начали пытаться снова зачать сразу после рождения Луи, но они не ожидали, что это произойдет так скоро", – рассказал знакомый Миддлтон, пожелавший остаться инкогнито.

Также в распоряжении Star оказался снимок герцогини, на котором заметен округлившийся живот. Учитывая, что Кэтрин сильно похудела после третьих родов, выпирающий животик действительно выглядит подозрительно.

Отмечается, что Миддлтон не хочет объявлять о своей беременности, чтобы не огорчать принца Гарри и Меган Маркл, находящихся в зарубежном турне. Пока радостная новость держится в тайне даже от Елизаветы II.

Между тем, журналисты из издания Gossip Cop поставили под сомнение новости о прибавлении в королевской семье. Они позвонили официальному представителю Кенсингтонского дворца. Услышав о беременности Кейт в королевской пресс-службе только посмеялись. Официально статью американского журнала назвали выдумкой. Однако это не первый раз, когда Кенсингтонский дворец опровергает сообщения СМИ, а через время объявляет важные новости, подтверждающие то, что ранее было лишь сплетнями.