Мать "проститута" из "Дома-2" покончила с собой

Шокирующими подробностями своей жизни поделился участник проекта "Дом-2" Денис Кондратьев. Выяснилось, что еще в раннем возрасте он пережил трагедию, потеряв обоих родителей.

Отношение зрителей и участников проекта "Дом-2" к новичку Денису теплым назвать нельзя. Кондратьев с самого начала не скрывал, что одно время работал в эскорте. Его истории вызвали неоднозначную реакцию у слушателей.

Некоторые участники предпочли закрыть глаза на прошлое Дениса. Другие же не скрывали неприязни, заявляя при этом, что подобный заработок для представителей сильного пола далеко не лучший выбор.

Изменит ли отношение критиков рассказ Кондратьева – покажет время. Как стало известно, Денис рано потерял отца. Это трагическое событие сильно подействовало на психику матери. В скором времени женщина наложила на себя руки.

Дениса воспитывали родственники. Они не бросили сироту и не отправили в детский дом. Поначалу воспитанием мальчика занимался родной брат, позже подключилась тетя.

"Сначала меня пытался воспитывать брат. Затем я пожил два года у тети, а потом уже сам поступил в кадетское училище. Ближе к старшим классам я вернулся в школу, где встретил свою первую любовь. С ней мы прожили вместе десять лет. Я считал ее своей женой", – рассказал Денис.

По словам Кондратьева, первые четыре года он с возлюбленной жил в общежитии, они спали на полу. Позже Денис начал неплохо зарабатывать фитнес-тренером, появились некоторые сбережения. Однако в один прекрасный день пассия его покинула, и он снова остался один, пишет "Dom2Life".