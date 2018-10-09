Брошенная Биланом модель потеряла 13,5 килограмма
Ставшая 25 августа второй раз матерью 36-летняя модель поделилась секретом на своей странице в Instagram. Елена подарила мужу, оператору-постановщику Станиславу Романовскому, второго малыша, вскоре после чего демонстрировала в микроблоге подтянутое тело.
Кулецкая подчеркнула, что не придерживалась никаких диет. "Мы все как думаем – "да я вообще ничего не ем" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). А по факту – тут баранка, там конфетка, потом бутер, булочка и хоп – вечером ужин до отвала. Мне… не пришлось "диетничать" или голодать… Я просто стала… есть!.. Если следовать рекомендациям размера порций, есть очень даже прилично!" – поделилась модель.
Затем знаменитость расписала свой рацион и назвала запретные продукты. По словам Елены, она посадила себя на три-четыре полноценных приема пищи с нормальными порциями. Кулецкая исключила хлеб, купила рисовое масло для жарки и стала готовить в мультиварке.
По ее словам, это не только полезно, но и удобно. Не нужно стоять над плитой, достаточно лишь нажать кнопку. Напомним, Елена Кулецкая и Станислав Романовский поженились в 2014 году. А 15 мая 2016-го модель родила первенца – дочь Нику.
Отметим, во время второй беременности модель стала баловать себя вкусными блюдами, перестала отказываться от сладостей и набрала 20 килограммов. Но, как видим, с успехом приводит себя в прежнюю форму.
Как писали Dni.Ru, Кулецкая до встречи с мужем была в отношениях с певцом Димой Биланом. В 2008 году перед конкурсом "Евровидение" артист обещал в случае победы жениться на модели. Выиграв, Дима предпочел остаться холостяком и бросил красотку.
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