"Свиньи": немытая пышка из шоу "Дом-2" взбесила Бородину

Саша Черно и Иосиф Оганесян скоро официально станут мужем и женой. Однако постоянные зрители реалити-шоу "Дом-2" уверены, что полноценной семьи у них не выйдет.



Саша уже давно мечтает стать женой и матерью. Она уверена, что отлично справится с воспитанием малыша. Однако участники и ведущие шоу "Дом-2" не верят, что Черно готова к сложной роли родителя.

Вспомнить хотя бы собаку, которую девушка завела ранее. Саша клятвенно обещала ухаживать за животным. Однако уже через месяц щенка пришлось отдать, так как нерадивая хозяйка забывала кормить питомца и гулять с ним.

К слову, постоянный бардак в комнате парочки тоже заставляет усомниться в их готовности стать мамой и папой. Ведущим телестройки даже приходится контролировать порядок у Оганесяна и Черно.

Попав в жилище Саши и Иосифа, Ксения оторопела – такого бардака она еще ни разу не видела. Бородина принялась распекать молодых людей за неряшливость. Она выкинула разбросанные вещи через балкон и заставила Сашу и Иосифа заправить кровать.

Оганесян лениво бродил по комнате, распахивая барахло по полкам и шкафам. Саша под давлением ведущей вытаскивала грязные трусы из-под кровати. "Свиньи, совесть есть? Два часа дня!" – сетовала Ксения.

Фанаты "Дома-2" поддержали ведущую, они отметили, что из пышки Черно выйдет очень плохая хозяйка, ведь если она сейчас не может найти время для уборки, то после появления ребенка парочка зарастет грязью. "Я бы уже факел кинула в эту комнату и навсегда решила вопрос с уборкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "она с под кровати свои труханы и лифон достала? ****. замуж она хочет и детей. Чему ты учить то будешь их, и в таком свинарнике жить и дышать будут дети? 😱", "У этой грязнули все грязное рот,изба,душа,пятки.......😱😱😱", "А теперь представьте как такие люди следят за гигиеной и какой запах имеют.фуууууууууууууууууууууууууу", "Их ребенок в такой же грязи жить будет. Черно еще не созрела быть матерью, просто ее очередная блажь, родители Йоси это понимают, поэтому и не хотят такую сноху– засранку", – писали интернет-обыватели.

Также зрители "Дома-2" отметили, что участники не только живут как свиньи, но и выглядят как бомжи – неряшливые и немытые. Оганесян перестал бриться и постоянно ходит в мятых вещах, а Черно надевает одежду не по размеру.

"Пузо это вываливается из юбки. Неужели нельзя посмотреться в зеркало. Это ж как надо не разбираться в одежде. Налезло значит идет так получается", "Иосиф, как пьянчушка... Не бритый, шапка эта... Сутулится…", "На Черно уже пуговицы на блузке не застегиваются! Надо на вырост одежду покупать, она же еще больше станет", – писали фанаты шоу "Дом-2".