Боня с приплюснутой грудью опозорилась на съемках
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня опубликовала отрывок из фотосессии, в которой приняла участие. На записи видно, как звезда телепроекта "Дом-2" позирует в черном платье с головокружительным декольте. Одной рукой Вика поддерживает подбородок, тем самым придавливая аппетитную грудь, которую еле-еле прикрывает ткань платья.
"Первый день съемок закончился. Впереди еще два", – сообщила на английском языке Боня подписчикам. Разумеется, те не смогли остаться равнодушными к "богатствам" Виктории.
Однако не все поклонники оценили ее формы по достоинству. Многие пристыдили Боню за излишнее обнажение. "Не надо лишку... правда все длжно быть к месту.. всем почему то нравиться вывалить все что есть.....не зачем портить . Понятно грудь красивая..но в купальниках это одно..а вот при любой возможности эти вываливания ни к чему", "Лепехи какие то", "Ужасная грудь", "Не красиво", "Грудь висит,надо было бюстгалтер одеть", "Ужас!!! Уже наверно нечем больше завлечь", "опять все вывалилось, когда уже это закончится (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали гневные комментарии пользователи Сети.
Ранее свою внушительную грудь продемонстрировала телеведущая Екатерина Стриженова. Впрочем, в отличие от Виктории Бони, она ее целомудренно прикрыла платьем. Однако это не остановило общественность от восхищенных отзывов. Впрочем, и среди фанатов нашлись те, кто крайне едко прокомментировал внешность популярной телеведущей.
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