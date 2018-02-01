Оголившаяся Борисова оправдалась за странное поведение
На днях Дана Борисова попала в неприятную ситуацию. Телеведущая через Instagram вышла в эфир с многочисленными поклонниками. Блондинка в белом махровом халате сидела за столом, а стилист делала ей прическу. В какой-то момент Борисова нагнулась, и зрители увидели ее грудь.
Несмотря на то что вскоре Дана удалила ролик, ушлые журналисты и подписчики умудрились скопировать запись. Разразился скандал. Пользователи Сети высказали подозрения относительно поведения Даны, назвав его странным.
Журналисты обратились к блондинке за комментариями. "Мне надоели постоянные обвинения. Я была абсолютно трезвая. Прямой эфир в Instagram был утром, я была сонная. Халат распахнулся, случайно обнажив грудь. Я сначала этого не заметила. Это потом, когда меня стали обвинять и ругать, я поняла, что вышел казус. Люди, я девять месяцев не употребляю запрещенные вещества, хватит меня травить", – обратилась к общественности Борисова.
Телеведущая объяснила, что после реабилитации в Таиланде у нее поменялись интересы. "Видео я давно удалила из своего Instagram. У меня давно уже другие интересы. На первом месте у меня – моя дочь. Плюс ко всему я хочу помогать людям бороться с зависимостью, поэтому сделаю все, чтобы не вернуться к прежней жизни", – цитирует Дану сайт "Комсомольская правда".
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