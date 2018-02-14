Пелагея вместе с мужем покидает Россию

Певица Пелагея отправляется в Южную Корею. Артистка намерена поддержать своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина на Олимпийских играх.

Иван Телегин попал в состав национальной хоккейной команды, которая выступит на Олимпиаде в Южной Корее. Поддержать мужа и остальных ребят в Пхенчхан отправляется и певица Пелагея.

"Это моя четвертая Олимпиада: я была в Пекине, Ванкувере и Сочи. И уверена, что самое важное – это спорт! Что я поняла и увидела на предыдущих Играх? Что это не только спортивная конкуренция, но и уникальная возможность завести знакомства с людьми из разных стран, увидеть своими глазами достижения фантастических людей. Для меня эти Игры всегда были торжеством света, дружбы и доброты. Я очень надеюсь, что такие же представления о них я привезу и из Пхенчхана", – цитирует Пелагею RT.

Когда было неясно, поедет ли хоккейная команда на Олимпиаду (а если поедет, то в каком составе), по признанию артистки, она волновалась сильнее мужа. "Ведь я вижу, сколько сил и души отдается хоккею, и понимаю, как важно было попасть в команду и поехать на Игры. Да и в целом спортсмены – это люди удивительной силы. Я ежедневно наблюдаю за своим мужем и восхищаюсь силе воли профессиональных атлетов, ведь это герои, которые отдают свое здоровье для того, чтобы ими гордились", – отметила артистка.

Пелагея уверена, что все будет хорошо. "Ребятам хватит мотивации. Они все героического склада характера, так что подобные лишения (имеется в виду последнее решение МОК. – Прим. ред.), наоборот, подстегнут их. Как говорится, вопреки и за свою страну. Если честно, что-то подсказывает мне, что все сложится очень хорошо", – заявила певица.