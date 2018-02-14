После скандала с Нетребко вдова Хворостовского приехала на кладбище

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс посетила могилу мужа. Так женщина отметила День всех влюбленных.

Сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День святого Валентина, иначе – День всех влюбленных. Не осталась в стороне и вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram женщина опубликовала фотографию, сделанную с могилы прославленного баритона на Новодевичьем кладбище.

"Посетила могилу Димы. Ты навсегда в моем сердце. Люблю тебя, Димочка!" – написала на английском языке Флоранс. Многочисленные подписчики немедленно стали утешать вдову Хворостовского.

"Я оперу стала слушать благодаря Дмитрию! Был номер 1 им останется навсегда! Мы все скорбим и соболезнуем родным, близким и всему миру. Слушаю Дмитрия Хворостовского и плачу, талант, красавец и хороший человек. Пусть земля ему будет пухом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Трудно подобрать слова, нам очень его не хватает. Сил вам, Флоранс, и вашим детям", "Скорбим", "Терпения вам и сил ,вся страна душой С вами", – высказались поклонники.

Публикация от Florence (@flosha1) Фев 14, 2018 в 1:34 PST

Ранее СМИ муссировали скандал, поднявшийся вокруг стоимости билетов на концерт оперной дивы Анны Нетребко. Свое выступление артистка организовала, чтобы почтить память Дмитрия Хворостовского. Однако цены на билеты, которые доходили до 150 тысяч рублей, вызвали возмущение у фанатов оперы. А блогер Лена Миро и вовсе заявила, что всемирно известная артистка обогатилась на покойном Дмитрии Хворостовском.

Отметим, что Нетребко прокомментировала скандал. На своей официальной страничке в Instagram она написала: "Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики – если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей, я просто не приеду больше. Всем спасибо". Однако Миро выразила сомнения в том, что Анна не знала стоимость билетов на ее концерт.