Продюсер о певческой карьере Шурыгиной: Скоро и унитазы будут петь

Известный продюсер Леонид Дзюник проанализировал перспективы Дианы Шурыгиной, решившей начать певческую карьеру. Специалист весьма скептически отнесся к успеху звезды ток-шоу "Пусть говорят".

Диана Шурыгина решила стать певицей. Продюсировать девушку, прославившуюся благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят", где во всех подробностях обсуждалось ее изнасилование, будет промоутер, телеведущая и владелица собственного event-агентства Диана Бичарова.

"Диана Шурыгина специально брала уроки вокала, у нее достаточно интересная партия в этой песне. Скорее всего, это будет настоящий хит!" – сообщил журналистам представитель Бичаровой.

Известный продюсер Леонид Дзюник не так оптимистичен. "Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор! На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь: не на спор ли это делается?! Я не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из г***на, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы!" – цитирует Дзюника "Собеседник".

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) Фев 2, 2018 в 9:38 PST

Продюсер, который, к слову, был концертным директором группы "Тату", вспомнил, как работал с этим коллективом. "Когда Иван Шаповалов начинал заниматься проектом, он, к сожалению, держался лишь на рассказах об однополой любви. Я три года был с ними – не было никаких лишних интервью, никакой информации ни о чем. И как только я ушел, все изменилось: девочки стали более открытыми, группа перестала быть интересной. Сейчас Шурыгина на волне, пена взбудоражилась, ее соберут – и все! Ну какая она певица?! Я бы точно не стал ее продюсировать! Боже упаси! Это себя не уважать!" – отрезал специалист.