Муж изменил подарившей ему сына Маликовой

Актер Михаил Жигалов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Он рассказал о трех своих браках и о том, почему изменил второй жене Ирине Маликовой.

Первый раз Михаил Жигалов женился очень рано. Его избранницей стала школьная любовь. Однако этот брак вскоре распался. "Первая жена ушла, оставив обручальное кольцо в хрустальной пепельнице. Дураки были, молодые, не готовы к браку", – признался Жигалов.

Второй супругой артиста стала Ирина Маликова, которая подарила ему сына Василия. "В один прекрасный момент вдруг влюбленность исчезла и ни во что не переросла. Я понял, что мы разные люди. Тогда же у меня появились проблемы со здоровьем – у меня была язва, хронический бронхит курильщика, дергалось веко. В то время я выпивал крепко, во мне просыпался какой-то зверь", – откровенно рассказал популярный актер.

Именно когда Жигалов еще официально состоял во втором браке и, по его признанию, переживал тяжелый период в жизни, появилась другая женщина. Татьяна, впоследствии ставшая третьей супругой артиста, смогла вернуть ему вкус к жизни и вытащить из всех передряг и зависимости.

Интересно, что Татьяна не хотела, чтобы Михаил уходил из семьи, и ни на что не претендовала. Тем не менее Жигалов сделал свой выбор. Она родила Михаилу дочь Анну. Лишь спустя 13 лет совместной жизни они оформили отношения. "Я стал здоровый, почувствовал вкус к жизни, и тогда очень хотел дочку. Я бросил курить, пить. Можно сказать, что Татьяна меня изменила", – заявил Жигалов.

Актер не скрывает, что у него есть внебрачный сын Аркадий. Он рассказал: "Когда мы расставались с его мамой, она была беременна, я признал сына и был не против. Я надеялся, что ей удастся наладить личную жизнь, а я был готов помогать ему", – сообщил артист.

Напомним, Михаил Жигалов прославился благодаря роли в фильме "Петровка, 38". "Это тот случай, когда проснулся знаменитым. На следующий же день после выхода фильма меня узнавали на улице", – с улыбкой отметил актер.