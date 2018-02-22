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Близкие оставили Максима Галкина

Алла Пугачева, Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Максим Галкин признался, что его близкие отказались участвовать в развлекательном шоу "Звезды под гипнозом". Родные оставили популярного телеведущего один на один с гипнологом Исой Багировым.
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Еще до премьеры передача Максима Галкина "Звезды под гипнозом" получила множество негативных отзывов от зрителей. Многие не поверили в то, что знаменитости под воздействием гипноза совершают в студии различные (часто смешные) поступки.

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Когда шоу вышло в эфир, пересудов стало еще больше. Общественность с большим скепсисом отнеслась и к способностям гипнолога Исы Багирова, и к звездам, которые в измененном сознании воспринимали себя то животными, то покалеченными, то представителями других профессий. Зрители не поверили в реальность происходящего.

В итоге Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск передачи "Пусть говорят" героям "Звезд под гипнозом". Главным действующим лицом оказался ведущий Максим Галкин. Шоумен признался, что далеко не все знаменитости соглашаются участвовать в эксперименте. Например, он не смог уговорить ни одного члена своей семьи.

"Начиная с Кристины, заканчивая Филиппом. Конечно, отказались. С другой стороны, я тоже не могу прийти и сказать: "Кристиночка, ну по-семейному..." Это взаправду, я не мог им сказать: "Подыграешь!" Там подыгрывать нельзя, невозможно. Я не мог ей сказать, что там может произойти. Только мог поклясться, что это потом вырежут на монтаже. Моих связей не хватило бы, чтобы заставить их прийти", – пояснил Галкин.

Оставшийся без поддержки родных, один на один с Багировым шоумен не растерялся, а направил свою энергию на других знаменитостей. Пока Багиров успешно гипнотизировал звезд, Галкин вставлял свои комментарии, добавляя веселья в шоу.

В передаче Борисова он заявил, что многие знаменитости боятся в измененном состоянии сознания сболтнуть лишнего. А по задумке создателей шоу, гости должны просто выполнять указания гипнолога – подробности личной жизни принципиально не затрагиваются.

Автор: Наталья Аряева22 февраля 2018, 08:46
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Шикарная жизнь скромника Галкина

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