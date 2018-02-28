Оскандалившаяся Ахеджакова: Могут в морду дать и харкнуть

Актриса в ужасе от увиденного. Он поделилась своими ощущениями от поведения политиков.

В последнее время звезду фильмов "Гараж", "Служебный роман", "Небеса обетованные" и "Старые клячи" Лию Ахеджакову записали чуть ли не в пятую колонну. Ее смелая гражданская позиция горячо обсуждается, а сама 79-летняя актриса стала объектом ежедневной травли и упоминается в прессе не в связи с ролями, а из-за скандалов.

Ахеджакова периодически ругает Россию, за что ей достается на орехи от патриотов. Как и ее живущему в Канаде коллеге по цеху Алексею Серебрякову, чьи слова о России вызвали шквал критики.

Актер, напомним, заявил, что национальная идея нашей страны заключается в силе, наглости и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов", – сообщил он в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю.

По мнению Ахеджаковой, Серебряков не солгал. "Он сказал, что кругом сплошные хамство и наглость. Это правда! Когда включаешь телевизор и видишь этот ужас, как себя ведут наши политики, наши депутаты – страшно! Могут и в морду дать и харкнуть", – цитирует актрису РБК.

Ранее Ахеджакова читала в радиоэфире стихи Орлуши о том, что "малайзийский боинг сбили мы". Потом активно поддерживала подозреваемого в миллионных хищениях бюджетных средств режиссера Кирилла Серебренникова.

А теперь по Сети гуляет статья, в которой звезда советского кино якобы призналась, что испытывает к взявшим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть и ждет, что их поймают на употреблении мельдония. Актриса уверяет, что ничего подобного не говорила, что в хоккее не разбирается, и ее просто в очередной раз оклеветали.