Кто заменил Пелагею: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина
Сегодня, 28 февраля, празднует день рождения прославленный хоккеист, нападающий ЦСКА, член олимпийской сборной Иван Телегин. Спортсмену исполнилось 26 лет. В честь такого события он закатил вечеринку в одном из столичных ресторанов. Именинник облачился в черный костюм и светлую рубашку, а на шею повесил золотую медаль, которую с таким трудом выиграл на Олимпиаде в Корее.
Не успел Телегин устроить праздник, как в Сети появились фотографии и видео с мероприятия. На снимках хоккеист позирует с друзьями, раздает автографы, хвалится медалью. Однако особое внимание пользователей привлек кадр, на котором Телегин целует в губы эффектную брюнетку.
Многочисленные поклонники задались логичными вопросами, кто эта девушка, с которой сняли Ивана, и куда пропала его законная супруга, популярная певица Пелагея. Особо наблюдательные фанаты тут же отмели предположения о разводе – на правой руке спортсмена поблескивает обручальное кольцо.
В комментариях к фото поклонники интересуются, почему рядом с Телегиным нет жены. Кто-то намекнул, что Пелагея якобы отдыхает на Бали. Однако вряд ли эта догадка имеет право на существование, ведь артистка в недавнем интервью заявила, что отправляется на Игры вслед за мужем.
"Это моя четвертая Олимпиада: я была в Пекине, Ванкувере и Сочи. И уверена, что самое важное – это спорт! Что я поняла и увидела на предыдущих Играх? Что это не только спортивная конкуренция, но и уникальная возможность завести знакомства с людьми из разных стран, увидеть своими глазами достижения фантастических людей. Для меня эти Игры всегда были торжеством света, дружбы и доброты. Очень надеюсь, что такие же представления о них привезу и из Пхенчхана", – отметила Пелагея.
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