Кто заменил Пелагею: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина

В Сети появилось фото, на котором прославленный хоккеист Иван Телегин целует в губы эффектную брюнетку. Пользователи задались логичным вопросом, куда пропала супруга спортсмена, популярная певица Пелагея.

Сегодня, 28 февраля, празднует день рождения прославленный хоккеист, нападающий ЦСКА, член олимпийской сборной Иван Телегин. Спортсмену исполнилось 26 лет. В честь такого события он закатил вечеринку в одном из столичных ресторанов. Именинник облачился в черный костюм и светлую рубашку, а на шею повесил золотую медаль, которую с таким трудом выиграл на Олимпиаде в Корее.

Не успел Телегин устроить праздник, как в Сети появились фотографии и видео с мероприятия. На снимках хоккеист позирует с друзьями, раздает автографы, хвалится медалью. Однако особое внимание пользователей привлек кадр, на котором Телегин целует в губы эффектную брюнетку.

Многочисленные поклонники задались логичными вопросами, кто эта девушка, с которой сняли Ивана, и куда пропала его законная супруга, популярная певица Пелагея. Особо наблюдательные фанаты тут же отмели предположения о разводе – на правой руке спортсмена поблескивает обручальное кольцо.

В комментариях к фото поклонники интересуются, почему рядом с Телегиным нет жены. Кто-то намекнул, что Пелагея якобы отдыхает на Бали. Однако вряд ли эта догадка имеет право на существование, ведь артистка в недавнем интервью заявила, что отправляется на Игры вслед за мужем.

"Это моя четвертая Олимпиада: я была в Пекине, Ванкувере и Сочи. И уверена, что самое важное – это спорт! Что я поняла и увидела на предыдущих Играх? Что это не только спортивная конкуренция, но и уникальная возможность завести знакомства с людьми из разных стран, увидеть своими глазами достижения фантастических людей. Для меня эти Игры всегда были торжеством света, дружбы и доброты. Очень надеюсь, что такие же представления о них привезу и из Пхенчхана", – отметила Пелагея.