Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках

Певица Пелагея прокомментировала всплывшее в Сети изображение своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, которого целует в губы эффектная брюнетка. Популярная исполнительница хлестко ответила журналистам.

Певица Пелагея успокоила поклонников, которые (вместе с репортерами) переполошились, увидев в интернете фотографии с вечеринки по случаю дня рождения Ивана Телегина. На одном снимке прославленного хоккеиста почему-то обнимает не его законная супруга, популярная исполнительница Пелагея, а эффектная брюнетка.

"Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем. Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем", – цитирует певицу Пелагею Telegram-канал Super.

Отметим, сегодня, 28 февраля, прославленный хоккеист, нападающий ЦСКА, член олимпийской сборной Иван Телегин празднует день рождения. Спортсмену исполнилось 26 лет. В честь такого события он закатил вечеринку в одном из столичных ресторанов. Именинник облачился в черный костюм и светлую рубашку, а на шею повесил золотую медаль, которую с таким трудом выиграл на Олимпиаде в Корее.

Публикация от Super (@super.ru) Фев 28, 2018 в 5:07 PST

Как писали Dni.Ru, история любви певицы и хоккеиста началась весной 2016 года. Первые слухи о романе появились, когда Пелагея зачастила на хоккейные матчи. Однажды певица появилась на трибунах в футболке с надписью Telegin. Тогда общественность накинулась на артистку с упреками и обвинениями, ведь у Ивана Телегина была жена и маленький ребенок.

Но певица и хоккеист, несмотря на пересуды, поженились. Свадьба состоялась 16 июня 2016 года в Кутузовском ЗАГСе Москвы. При этом счастливые супруги ни слова не сказали об этом прессе.

