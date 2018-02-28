Пелагея привела Телегина к Путину после скандала с изменой

После скандала со всплывшей в Сети фотографией поцелую хоккеиста Ивана Телегина и некоей эффектной брюнетки спортсмен вышел в свет со своей законной супругой певицей Пелагеей. Пара пришла на церемонию награждения призером олимпийских игр в Кремле.

Поклонники певицы Пелагеи не на шутку перепугались за ее личное счастье, после того, как в Сети появилась фотография ее мужа, хоккеиста Ивана Телегина, в объятиях таинственной незнакомки. На снимке спортсмен и его спутница целуются, что дало сетевым сплетникам немалый простор для фантазии.

Впрочем, сама певица поспешила успокоить обеспокоенную общественность и заверила. что у нее с мужем все хорошо. Лучшим доказательством этому тезису стало то, что пара вместе пришла на церемонию вручения государственных наград призерам Олимпиады, которая прошла в Кремле. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Пелагея обнималась с Иваном Телегиным и всем своим видом показывала, что в семье царит любовь и согласие.

"Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем", – заявляла она до этого. "Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем", – подчеркнула певица.

Публикация от Super (@super.ru) Фев 28, 2018 в 5:07 PST

Отметим, сегодня, 28 февраля, прославленный хоккеист, нападающий ЦСКА, член олимпийской сборной Иван Телегин празднует день рождения. Спортсмену исполнилось 26 лет. В честь такого события он закатил вечеринку в одном из столичных ресторанов. Именинник облачился в черный костюм и светлую рубашку, а на шею повесил золотую медаль, которую с таким трудом выиграл на Олимпиаде в Корее.