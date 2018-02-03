Актриса Татьяна Лютаева сообщила о об утрате из-за рака
"СЕГОДНЯ (3 февраля. – Прим. ред.) НЕ СТАЛО ЕКАТЕРИНЫ ЗАЛЕТАЕВОЙ.... СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ....НАМ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЕБЯ НЕ ХВАТАТЬ....🙏🏻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram сообщила актриса Татьяна Лютаева. Художнице был всего 51 год. Подписчики артистки выразили свои соболезнования по поводу утраты.
Причиной смерти стал рак. Заболевание было диагностировано осенью 2017 года. По всей видимости, долгое время онкология протекала бессимптомно. Когда Екатерина Залетаева обратилась к врачам, у нее была уже последняя, четвертая стадия. Специалисты отмечают, что победить болезнь на таком позднем сроке практически невозможно.
О страшном диагнозе своей подруги Татьяна Лютаева сообщила подписчикам в декабре 2017 года. Тогда она еще надеялась на благополучный исход болезни. "На сегодняшний день уже сделана операция, сейчас предстоит сложный путь реабилитации и химиотерапии". – написала она. Актриса вместе со своей коллегой Екатериной Климовой попросили помощи у всех неравнодушных и объявили сбор средств на лечение.
Екатерина Залетаева – российская художница, работающая преимущественно в кино. На должности художника-постановщика она работала над такими картинами, как "ДМБ", "Даун Хаус", "Глянец", "Кококо", "В движении" и другими.
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