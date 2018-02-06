Плоская Гагарина разочаровала своим танцем-трясучкой

Полина Гагарина опубликовала новое видео, на котором запечатлена танцующей под модную композицию. Однако многих фанатов певицы ролик расстроил.

Едва вернувшись из отпуска, который Полина Гагарина проводила вместе с семьей на Мальдивах, популярная исполнительница с головой окунулась в работу. Она устроила себе мини-тур по Уралу. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина Гагарина опубликовала забавное видео, снятое во время ее путешествия.

"Вот как это происходит до концерта 😂🤷🏼‍♀️ Большой привет @monatik_official и спасибо за крутой трэк👌🏻 мы с @prokuninart и @anastasiyasizova оттопыриваемся😜 А @ledi_017 ❤️ как всегда про работу! Эх😅", – подписала Полина Гагарина ролик, на котором зажигательно двигается, а местами и трясет отдельными частями тела.

Однако не всем поклонникам пришлось по вкусу это видео. Нашлись фанаты, которые раскритиковали популярную исполнительницу. В частности, пользователям Сети показалось, что движения Полине не подходят, поскольку она... слишком худая.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 4, 2018 в 5:55 PST

"Полечка, Вам надо срочно набрать хоть немного веса!!! а то ж совсем нечем трясти в этом танце((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Страшненькие какие-то и старенькие", "Гагарина такая плоская,что трясти вообще нечем(", "От этого я не новижу полину 😣 какой ужас", "Полина не гибкая", – высказали свое мнение некоторые пользователи.

Впрочем, основная масса фанатов пришла в восторг. "Класс!!!!", "Вы просто супер 😘😘😘 Полина, ты очень красиво танцуешь", "Молодцы девчатки!!! Легкая разминочка не помешает...)))", "Полина красотка такая... очень мило", "Суперские!!! Спасибо за позитивчик)😻😻😻", "Девчонки зажигают! Супер!", "Полинка, ты там сама красивая худышечка 😄😍😍😍 люблю 😘😘😘😘😘", – рассыпались в комплиментах поклонники.