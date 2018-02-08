Тяжелобольной Краско боится операции

Иван Краско тяжело болен. Артист стремительно теряет зрение.

Врачи настаивают на операции, но знаменитый актер боится, что на хирургическом столе может окончательно ослепнуть. Сейчас Краско видит все как в тумане: только контуры и очертания. Артист уже давно не читает книг: его глаза теперь улавливают только 72-й шрифт. Именно этим кеглем ему набирают тексты, когда приходится работать на радио.

Актер признается, что практически не может передвигаться по Петербургу без посторонней помощи. Всему виной снегопады, обрушившиеся на город. Иван Краско просто не видит куда можно поставить ногу, при этом не наступив на лед, что чревато серьезными травмами.

Журналистам "Пятого канала" удалось поговорить с заведующим офтальмологическим центром Мариинской больницы Геннадием Сандулом. Медик рассказал, что у Ивана Краско серьезное заболевание сетчатки – возрастная макулярная дегенерация, однако не все так безнадежно. При последнем обследовании врачи выяснили, что у звездного пациента нет глаукомы, а это значит, что за зрение можно побороться.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Ноя 21, 2017 в 1:46 PST

Впрочем, сам Краско не унывает. Он говорит, что слепота – не самое худшее, что может произойти. "Ну, в конце концов, если что, — гомерическое состояние – тоже не самый страшный вариант. Гомер был слеп, но какие поэмы писал", – отшучивается 87-летний артист.

Возрастная макулярная дегенерация – физическое нарушение, возникающее в центре сетчатки, в так называемой макуле. Макула – это структура глаза, которая отвечает за самую высокую остроту зрения, необходимую нам для чтения, вождения и выполнения другой деятельности, при которой требуется четкое, острое зрение или при рассматривании предметов, расположенных прямо перед нами.