Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель

Участница "Дома-2" визжала и извивалась. Девушек едва смогли разнять. Страшнее слепой женской ревности ничего быть не может.

На проекте "Дом-2" кипят нешуточные страсти. Подлая Ольга Жарикова разрушила пару Ильи Яббарова и Алены Рапунцель. Причем накануне парень переспал с брюнеткой, а перед этим страстно целовался с другой участницей скандальной телестройки Катей Кауфман.

Обида и ревность душили Алену, поэтому вместе с подругами она принесла в комнату Ольги ершик для чистки унитазов и несколько рулонов туалетной бумаги – мол, поведение девушки слишком грязное. "Подстелилась под него! Если хочешь вытереться от позора – вот! Чтобы ты не потонула в этом позоре, вытрись от него и от всех этих испражнений вот этим!" – билась в припадке Рапунцель.

Взбешенная Жарикова решила отомстить и вцепилась ей в шевелюру. "Отпусти волосы, больная! Ты меня первая схватила. Жарикова! Дура!" – визжала Алена, прядь волос которой осталась в руках соперницы.

Как сообщает портал dom2life.ru, поклонники встали на защиту обиженной Рапунцель. "Что за привычка за волосы тянуть?", "Оля, не расставляй ноги перед всеми", – написали пользователи.

Стоит заметить, что Илья Яббаров, из-за которого завязалась драка в женской спальне, ухаживал и за старшей сестрой Алены. Проверка на детекторе лжи показала, что у них была интимная близость. Это случилось, когда Ольга Рапунцель рассталась со своим мужем Дмитрием Дмитренко и вернулась на проект.