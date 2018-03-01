С кем целовался муж Пелагеи

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, кем является эффектная брюнетка, целующимся с которой сняли мужа Пелагеи Ивана Телегина. Оказалось, это его подруга детства Карина Лебедева.

Судя по фотографиям, которые уже несколько дней распространяются в интернете, сначала Карина Лебедева встретила наших олимпийцев в аэропорту Шереметьево. Там знойная брюнетка снялась сразу с несколькими хоккеистами.

Затем Иван Телегин пригласил Карину Лебедеву в числе других гостей на празднование своего дня рождения в ресторан в центре Москвы. Именно там и сделали то самое фото, на котором Карина целует Ивана.

Репортеры провели собственное расследование, чтобы узнать, что же на самом деле связывает хоккеиста и эффектную брюнетку. Оказалось, Карина и Иван давно знакомы. "Они учились вместе в 52-й школе Новокузнецка. Карина знакома и прекрасно общается с мамой Ивана, мама Карины также знакома с семьей Телегиных. Возможно, Карине следовало сейчас не держать интригу, не молчать, а рассказать о том, что на самом деле они друзья детства. А она просто переживает", – цитирует приятельницу Карины Лебедевой "Телепрограмма".

Высказалась подруга и о супруге Ивана Телегина, певице Пелагее. "Конечно, можно понять Пелагею – кому будет приятно, когда тебя обсуждают на всю страну. Тем более, что довели историю до такой степени, что вспомнили, "как Пелагея и первого, и второго мужа якобы увела"… Говорят, что Пелагея устроила Телегину страшный скандал. Немудрено! Главное, чтобы он от этих скандалов и правда не сбежал. А все это – полная ересь: какой любовник! Вы ни разу, расчувствовавшись, друга не целовали, не танцевали с ним… А тут столько поводов для радости! Карина не только с Иваном зажигала – она общалась и с другими земляками… Это же не значит, что она с ними спит?" – задала риторический вопрос подруга Карины.