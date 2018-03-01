С кем целовался муж Пелагеи

Эксклюзив Интервью Волочковой запретили публично обнажаться из-за алкоголя Психически больная дочь Распутиной пропала Дом-2

Выбор читателей

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Волочкова в старых трусах раскорячилась на яхте
Буйнов влез в гей-разборки Панина и Галкина
партнеры
Четверг 1 марта
Лента новостей
19:33
Звезды похвастались пушистыми кошечками
19:33
Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад
19:30
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
19:20
Путин и новая эпоха российской истории
18:59
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
18:57
Гороскоп здоровья на март
18:37
Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню
18:23
АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"
18:16
Дочь публично ослушалась Назарбаева
17:52
Создание супероружия курировал лично Путин
17:44
На телевидении произошел бисексуальный бум
17:28
Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга
17:18
Парламентарии поддержали прорывное послание Путина
16:59
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
16:02
Путин: Сдержать Россию не удалось
15:55
Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
15:52
В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
15:30
Лопнуло терпение: Россия довела Лукашенко до исступления
15:29
Олимпийским чемпионам не вручили обещанные автомобили
15:08
Захарова поставила на место Рабиновича
15:03
Убийца "пьяного" мальчика может досрочно выйти на свободу
14:52
Назначена дата начала третьей мировой
14:48
Вы смотрели послание президента Федеральному собранию?
14:34
Путин рассказал об испытаниях гиперзвукового "Кинжала"
14:33
Сколько домов будет построено по программе реновации за год
14:26
Смартфоны на Android следят за пользователями
14:22
Тарантино свел Питта и Ди Каприо
14:13
Претенденты на престол
14:10
Путин призвал развивать передовые технологии
14:08
Послание Путина побило рекорд
13:55
Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве
13:52
Путину устроили овации во время оглашения послания
13:43
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
13:42
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
13:24
Путин о коррупции: С кондачка это не решить
13:19
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
13:16
Саратовскую область избавят от ветхого жилья
13:13
Путин высказался о раке
13:09
Путин обозначил главного врага России
13:05
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
12:45
Нападение акулы на дайвера попало на видео
12:42
Пенсии могут уравнять с зарплатами
12:37
Россия отомстила Украине за газовый спор
12:26
Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн
12:20
Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель
12:19
Новые станции московского метро порадуют яркой архитектурой
12:15
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
12:14
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
12:11
Травматическое оружие могут запретить
12:00
Послание Путина Федеральному собранию. Online
11:49
Психически больная дочь Распутиной пропала
11:47
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией
11:43
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
11:38
В столичном ресторане разрушили стереотип о дорогом удовольствии
11:25
Униженная и оскорбленная подруга пытается засудить Лолиту
11:25
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы
11:25
Астрономы: Луна произошла из гигантского бублика
11:16
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
10:59
Опубликован список пострадавших при взрыве в Подмосковье
10:53
Отец рассказал о новорожденном малыше Михалковой
10:51
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
10:45
Врачи объявили о победе над аллергией у детей
10:39
Россиян на работе проверят на алкоголь и наркотики
10:35
Фестиваль "Мос/Еда!" порадует москвичей обилием сыров
10:34
Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
10:18
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой
10:13
Печаль голой Волочковой связали с алкоголем
10:00
Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
09:44
Алкоголь и противозачаточные: Казаченко оплатит запросы бывшей жены
09:41
Пентагон публично осадил Порошенко
09:38
В Подмосковье загорелась психиатрическая больница
09:09
У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире
09:02
Чемпионку Ефимову задержали в США
08:56
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв
08:46
Орлова в ухудшившемся состоянии продержалась четыре дня
08:33
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
08:27
Двойные стандарты ЕС позволили Украине победить Россию
08:27
Главные ТВ-премьеры марта
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
07:54
Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут"
22:01
Молодая жена Краско унизила его детей на Первом канале
22:00
Инфекции оказались опаснее рака
21:56
В американской школе произошла стрельба
21:49
В Петербурге мужчина в упор расстрелял автомобиль с людьми (видео)
21:36
Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
21:24
Скандал на "Доме-2": Яббаров оправдался за петтинг с беременной Рапунцель
21:01
Любовный гороскоп на март
20:49
Живодеры жестоко расправились с псом-спасателем
20:44
ЦИК отказался от ответственности за перепалку Собчак и Жириновского
20:27
В Башкирии легковушка с ребенком залетела под трактор
20:21
При пожаре в гостинице напротив Кремля погибли 42 человека
20:12
Пелагея привела Телегина к Путину после скандала с изменой
19:54
Раскрыта тайна влиятельного покровителя Цымбалюк-Романовской
19:31
Соловьев дал добро скандалящим Собчак и Жириновскому
19:12
Загитова отвесила низкий поклон Путину
19:09
Лоза грязно оскорбил Лепса из-за матерной песни
18:55
Иван Ургант и Ксения Собчак живут вместе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Шепелев травил анекдоты на поминках Фриске
Шоу-бизнес

С кем целовался муж Пелагеи

Иван Телегин и Пелагея. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Журналисты провели собственное расследование и выяснили, кем является эффектная брюнетка, целующимся с которой сняли мужа Пелагеи Ивана Телегина. Оказалось, это его подруга детства Карина Лебедева.
прочитано 6315 раз

Судя по фотографиям, которые уже несколько дней распространяются в интернете, сначала Карина Лебедева встретила наших олимпийцев в аэропорту Шереметьево. Там знойная брюнетка снялась сразу с несколькими хоккеистами.

ПО ТЕМЕ

Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках

Кто заменил Пелагею: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина

Затем Иван Телегин пригласил Карину Лебедеву в числе других гостей на празднование своего дня рождения в ресторан в центре Москвы. Именно там и сделали то самое фото, на котором Карина целует Ивана.

Репортеры провели собственное расследование, чтобы узнать, что же на самом деле связывает хоккеиста и эффектную брюнетку. Оказалось, Карина и Иван давно знакомы. "Они учились вместе в 52-й школе Новокузнецка. Карина знакома и прекрасно общается с мамой Ивана, мама Карины также знакома с семьей Телегиных. Возможно, Карине следовало сейчас не держать интригу, не молчать, а рассказать о том, что на самом деле они друзья детства. А она просто переживает", – цитирует приятельницу Карины Лебедевой "Телепрограмма".

Карина Лебедева и Иван Телегин. Фото: instagram.com/carrie_camry

Высказалась подруга и о супруге Ивана Телегина, певице Пелагее. "Конечно, можно понять Пелагею – кому будет приятно, когда тебя обсуждают на всю страну. Тем более, что довели историю до такой степени, что вспомнили, "как Пелагея и первого, и второго мужа якобы увела"… Говорят, что Пелагея устроила Телегину страшный скандал. Немудрено! Главное, чтобы он от этих скандалов и правда не сбежал. А все это – полная ересь: какой любовник! Вы ни разу, расчувствовавшись, друга не целовали, не танцевали с ним… А тут столько поводов для радости! Карина не только с Иваном зажигала – она общалась и с другими земляками… Это же не значит, что она с ними спит?" – задала риторический вопрос подруга Карины.

Автор: Наталья Аряева1 марта 2018, 16:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле

567

комментарии

Политика

Путин призвал развивать передовые технологии
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
Пентагон публично осадил Порошенко

Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева показала новую внешность
У принца Гарри нашли другого отца
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
С кем целовался муж Пелагеи

Проишествия

В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
Нападение акулы на дайвера попало на видео
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой

Lifestyle

Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Шоу-бизнес

Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках

Артистка прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление

Певица выразила слова поддержки
Шоу-бизнес

У принца Гарри нашли другого отца

Они тесно общаются с 1995 года
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева показала новую внешность

Артистка выложила свежее фото

Гороскоп

Гороскоп здоровья на март
Любовный гороскоп на март
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа

Фоторепортажи

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову

Спорт

"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией

Регионы

Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru