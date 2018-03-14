Воробьев после гей-поцелуя: Мне хватило яиц

Алексей Воробьев отреагировал на появление в Сети провокационных фотографий, на которых он страстно целуется с бородатым мужиком. Актер показал видео этого поцелуя.

"Офигеть, да? А это ведь всего лишь 3я серия сериала. Дальше – еще жестче будет. Но никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет", – написал Воробьев под видео на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Оказывается, Алексей снялся в американском фильме UnReal ("нереально"). Провокационные фото являются кадрами из этой ленты. "Да, мне хватило яиц сыграть настоящую драму звезды мирового балета – алкоголика– наркомана-бисексуала в крутом американском проекте", – заявил Воробьев.

По словам Алексея, и до него многие первоклассные актеры играли в кино и на сцене геев, являясь при этом любителями прекрасного пола. "Хит Леджер, Джим Кери, Колин Ферт, Эван МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, – это список гетеросексуальных актеров, сделавших это до меня. А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра", – заключил он.

В новом сезоне сериала "Нереально" Воробьев играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова – наркозависимого танцора. Для заветной роли россиянину пришлось не только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Мар 14, 2018 в 7:02 PDT

"Мой персонаж – самый непредсказуемый герой этого сезона, человек безумного таланта, страсти и любви к своему делу. Но это человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии саморазрушения", – рассказал Алексей.

