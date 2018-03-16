Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье

Подмосковный скульптор решил увековечить Ольгу Бузову. Мастер готовит макет монумента.

Скульптор из Подмосковья сообщил о том, что скоро в Московской области появится памятник скандально известной ведущей и певице, звезде реалити-шоу "Дом-2" Ольге Бузовой. Мастер выразил мнение, что знойная брюнетка достойна памятника при жизни.

Художник убежден, что Ольга Бузова отражает современные тренды в массовой культуре, а еще она является кумиром для многих подростков в России. Творчество телеведущей, а сейчас еще и популярной исполнительницы, изучают в высших учебных учреждениях страны. Что уж говорить про ее ролики на музыкальные композиции, которые собирают миллионы просмотров в Сети.

Как сообщает "360", в настоящее время скульптор готовит макет монумента и обещает добиться установки памятника в Подмосковье. Пока неизвестно, в курсе ли наполеоновских планов мастера сама Ольга Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 11, 2018 в 11:30 PDT

Ранее стало известно, что Партия ветеранов России рассматривает возможность выдвижения ведущей скандального телешоу "Дом-2", певицы Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры столицы на предстоящих в сентябре этого года выборах. "Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя", – заявил председатель партии Ильдар Резяпов. Он напомнил, что Ольга Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом.

По его словам, решение о выдвижении ведущей "Дома-2" в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. "Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", – резюмировал председатель Партии ветеранов России.