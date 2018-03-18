Сама сделала предложение: Анджелина Джоли станет женой миллионера

Анджелина Джоли четвертый раз выйдет замуж. Избранником 42-летней голливудской актрисы стал британский миллионер.

"Энджи так влюблена, что совсем скоро, в четвертый раз, пойдет под венец", – рассказала журналистам знакомая актрисы.

Отношения Анджелины и миллионера длятся уже больше года. Их свела жена Джорджа Клуни Амаль. По слухам, звезда Голливуда потеряла голову от нахлынувших чувств.

"Энджи настолько влюблена, что она была той, кто предложил брак", – цитирует журнал Life&Style подругу Джоли.

Несмотря на то что актриса формально не получила развод от Питта, она уже продумывает детали предстоящей свадьбы. Поговаривают, что в списке гостей точно будет Брэд. Джоли уже давно простила ему все обиды, да и он желает Энджи только счастья.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 19 Дек 2017 в 5:42 PST

Для голливудской дивы предстоящий брак будет четвертым. Ранее Джоли была замужем за Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом. О разводе с последним актриса сообщила в сентябре 2016 года. Инициатором стала она сама, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.